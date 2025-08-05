Как носить шляпу на отдыхе: жена Решетника показала стильный черно-белый "лук"

Кристина Решетник, жена телеведущего Григория Решетника, продемонстрировала элегантный летний образ в черно-белой палитре. Сочетание платья с разрезами, шляпы и минималистичных аксессуаров - удачный пример лука, который идеально подходит для августовских дней.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Платье
Для фото жена телеведущего позирует в элегантном летнем платье, которое создает впечатление раздельного комплекта, но на самом деле является цельным.
Верх платья выполнен из белой ткани, имеет квадратный вырез горловины и черные бретели. Талия завышена и подчеркнута горизонтальной черной вставкой, визуально разделяющей белый верх и черную макси юбку.
Юбка свободного кроя, с высокими разрезами с обеих сторон, что придает образу легкости и динамики.
Шляпа
Белая шляпа с черной лентой, которая идеально гармонирует с черно-белой цветовой палитрой наряда.
Обувь
Коричневые сандалии-шлепанцы на плоской подошве.
Сумка
Дополнить стильный лук Кристина Решетник решила белой сумкой известного бренда.
Стиль
Курортный: он включает в себя легкие, свободные, но при этом элегантные вещи, подходящие для прогулок у моря, посещения пляжных ресторанов или отдыха у бассейна. Высокие разрезы, шляпа и сандалии - классические атрибуты этого стиля.
Кэжуал шик: в образе сочетаются простые элементы, такие как сандалии и платье, с более изящными деталями, такими как элегантная шляпа. Благодаря этому общий вид получается стильным и непринужденным.
Шляпа, как у Кристины Решетник - классическая, светлого оттенка с темной лентой - универсальна и отлично вписывается в летний гардероб. Вот с чем ее можно носить, чтобы образ выглядел стильно, легко и уместно.
С летними платьями
Платья-рубашки, льняные миди, сарафаны на бретелях - отлично сочетаются со шляпой.
Цвета: белый, беж, хаки, пастель.
Добавьте плетеную сумку и сандалии - получится образ в стиле French chic.
С топом и макси-юбкой
Облегающий топ + юбка с высокой талией и разрезами.
Отлично работают черно-белые образы или нейтральные тона.
Подчеркивает талию, вытягивает силуэт.
С льняным костюмом
Жакет + шорты / брюки изо льна або хлопка - стиль resort или smart casual.
Шляпа делает образ расслабленным, но собранным.
Обувь: эспадрильи, кожаные шлёпанцы или босоножки на низком каблуке.
С джинсовыми элементами
Джинсовые шорты + белая рубашка или кроп-топ.
Шляпа добавит нотку "дорогого отдыха" в базовый образ.
Украсьте образ минималистичными аксессуарами - сережки-кольца, браслеты, небольшая сумка.
С купальником и парео
Идеальный вариант для пляжа или отдыха у бассейна.
Шляпа защитит от солнца и сделает образ завершенным.
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