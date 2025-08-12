ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як стильно носити шорти у 2025: літні образи Христини Решетнік і Марини Боржемської

Вівторок 12 серпня 2025 20:01
UA EN RU
Як стильно носити шорти у 2025: літні образи Христини Решетнік і Марини Боржемської Які шорти в тренді влітку 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Шорти залишаються незамінним елементом літнього гардероба. Христина Решетнік і Марина Боржемська продемонстрували два абсолютно різні, але однаково модні образи з шортами. Один - у стилі кежуал-шик з білими акцентами, інший - елегантний монохром з нотками гламуру.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Який образ вибрала Христина Решетнік

Христина Решетнік обрала для себе легкий і стильний літній образ з короткими шортами білого відтінку.

Топ

Біла майка, яка підкреслює струнку фігуру і засмаглу шкіру.

Шорти

Білі короткі шорти з високою посадкою.

Як стильно носити шорти у 2025: літні образи Христини Решетнік і Марини БоржемськоїДружина Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Взуття

Чорні сандалі на масивній підошві (модель "біркенштоки"), які дуже популярні та зручні.

Аксесуари

На плечі у Христини - чорна сумка, а на очах - сонцезахисні окуляри з квадратною оправою, які завершують образ.

Образ Христини Решетник можна схарактеризувати як кежуал-шик. Він одночасно простий, комфортний і дуже стильний. Поєднання білого і чорного - це вічна класика, яка завжди має елегантний вигляд.

Як стильно носити шорти у 2025: літні образи Христини Решетнік і Марини БоржемськоїХристина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Який образ вибрала Марина Боржемська

Фітнес-тренерка і телеведуча Марина Боржемська одягнена в елегантний літній комплект із шортами. Це монохромне вбрання підкреслює її струнку фігуру.

Топ

Подовжений топ золотистого відтінку на тонких бретелях.

Шорти

Вільні шорти в тон до топа, виконані з легкої тканини.

Як стильно носити шорти у 2025: літні образи Христини Решетнік і Марини БоржемськоїМарина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Аксесуари

На руках у Марини помітні масивний золотистий браслет і тонкі браслети. На шиї - чорний кулон на шнурку.

Взуття

Образ доповнений білими туфлями-човниками на середніх підборах, що робить його більш елегантним.

Цей стиль поєднує в собі простоту і комфорт з вишуканістю і жіночністю.

Він має одночасно розслаблений і ошатний вигляд, що робить його придатним як для повсякденних виходів, так і для світських заходів. Монохромний комплект, що складається з топа і шортів одного кольору, є ключовим елементом цього стилю.

Як стильно носити шорти у 2025: літні образи Христини Решетнік і Марини БоржемськоїМарина Боржемська з сином (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Вас також може зацікавити

Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Христини Решетнік і Марини Боржемської.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа