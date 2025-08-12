Дженніфер Лопес показала ідеальні колготи на осінь: з чим носити
Осінь вже близько, а отже час замислитися над образами для холодного сезону. І Дженніфер Лопес на власному прикладі показує, які модні колготи будуть у тренді в цю пору.
Які колготи на осінь варто обрати та з чим їх носити, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.
Які колготи обрала Дженніфер Лопес
На нових світлинах артистка постала у чорному боді, яке доповнила унікальними колготками з квітковим візерунком. Доповненням луку став класичний берет.
Колготи, які вибрала Лопес, мають прозору основу з витонченим флористичним малюнком, що робить їх одночасно елегантними й сміливими.
Вони ідеально підходять для різних модних рішень: від класичних суконь до комбінацій з шортами чи спідницями.
Модні колготи на осінь 2025 (фото: instagram.com/jlo)
З чим носити колготи, як у Джей Ло
Колготи з візерунком - та деталь, яка оживляє навіть найпростіший наряд. Саме тому їх найкраще поєднувати з однотонним одягом, щоб не перевантажувати образ.
Під них ідеально підійдуть класичні чорні сукні, шорти або мініспідниці. Для неформального стилю можна комбінувати їх з довгими светрами або туніками.
Не варто забувати про взуття: класичні туфлі на підборах, ботильйони або навіть стильні кросівки можуть вдало доповнити наряд.
Тренди осені 2025 на прикладі Джей Ло (фото: instagram.com/jlo)
Які ще колготи у тренді на осінь 2025
Серед модних варіантів стилісти також виділяють колготи з геометричними візерунками, вишивкою та написами.
Також ніжності додадуть мереживні моделі в стилі balletcore або з ефектом "second skin", які підкреслюють силует.
Для вечірніх виходів можна обрати варіанти з металічним блиском.
Дженніфер Лопес продемонструвала, що осінь - не привід відмовлятися від жіночності та стилю. Якщо обрати модні колготи, можна створити сучасний і комфортний образ, який привертатиме погляди.
