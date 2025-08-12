ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дженніфер Лопес показала ідеальні колготи на осінь: з чим носити

Вівторок 12 серпня 2025 18:14
UA EN RU
Дженніфер Лопес показала ідеальні колготи на осінь: з чим носити Модні колготи на осінь - що носить Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Осінь вже близько, а отже час замислитися над образами для холодного сезону. І Дженніфер Лопес на власному прикладі показує, які модні колготи будуть у тренді в цю пору.

Які колготи на осінь варто обрати та з чим їх носити, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Які колготи обрала Дженніфер Лопес

На нових світлинах артистка постала у чорному боді, яке доповнила унікальними колготками з квітковим візерунком. Доповненням луку став класичний берет.

Колготи, які вибрала Лопес, мають прозору основу з витонченим флористичним малюнком, що робить їх одночасно елегантними й сміливими.

Вони ідеально підходять для різних модних рішень: від класичних суконь до комбінацій з шортами чи спідницями.

Дженніфер Лопес показала ідеальні колготи на осінь: з чим носитиМодні колготи на осінь 2025 (фото: instagram.com/jlo)

З чим носити колготи, як у Джей Ло

Колготи з візерунком - та деталь, яка оживляє навіть найпростіший наряд. Саме тому їх найкраще поєднувати з однотонним одягом, щоб не перевантажувати образ.

Під них ідеально підійдуть класичні чорні сукні, шорти або мініспідниці. Для неформального стилю можна комбінувати їх з довгими светрами або туніками.

Не варто забувати про взуття: класичні туфлі на підборах, ботильйони або навіть стильні кросівки можуть вдало доповнити наряд.

Дженніфер Лопес показала ідеальні колготи на осінь: з чим носитиТренди осені 2025 на прикладі Джей Ло (фото: instagram.com/jlo)

Які ще колготи у тренді на осінь 2025

Серед модних варіантів стилісти також виділяють колготи з геометричними візерунками, вишивкою та написами.

Також ніжності додадуть мереживні моделі в стилі balletcore або з ефектом "second skin", які підкреслюють силует.

Для вечірніх виходів можна обрати варіанти з металічним блиском.

Дженніфер Лопес продемонструвала, що осінь - не привід відмовлятися від жіночності та стилю. Якщо обрати модні колготи, можна створити сучасний і комфортний образ, який привертатиме погляди.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Дженніфер Лопес Модні тренди Тренди
Новини
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа