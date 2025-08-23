Як носити джинси по-новому: стильний трюк із мереживом, який підкорив модниць

Джинси - безперечна класика, яка ніколи не виходить з моди. Але навіть найуніверсальніший елемент гардероба іноді потребує свіжого погляду.

Один з найцікавіших і найнесподіваніших способів зробити джинси по-новому стильними - це поєднувати їх з сукнею-комбінацією або мереживною спідницею.

Так, ви не помилилися: мереживо поверх деніму - новий мікротренд, який вже активно підхопили модниці з Копенгагена, Парижа і Нью-Йорка.

Як носити джинси у 2025 (фото: instagram.com/hannahlovey)

Звідки пішов цей тренд

Цей ефектний образ вперше привернув увагу під час показу весняно-літньої колекції The Row 2025.

На подіумі з'явилася модель у спідниці, яку вдягли поверх прямих світлих джинсів і доповнили об'ємним сірим светром з круглим вирізом.

З-під светра визирав ніжний шар тканини, надаючи образу жіночності, легкості та несподіваного романтизму.

Модний спосіб носити джинси (фото: instagram.com/hannahlovey)

Ця ідея одразу припала до душі стилістам та інфлюенсерам. Особливо вона прижилася в копенгагенській стрітстайл-моді, де експерименти з шарами та фактурами - щось на кшталт національного спорту.

Як стилізувати джинси (фото: instagram.com/hannahlovey)

Як повторити такий образ

1. Базові джинси

Найкраще підійдуть прямі або трохи вільні джинси з високою талією. Світлий або класичний блакитний денім - універсальний вибір.

2. Сукня-комбінація або мереживна спідниця

Це може бути напівпрозора сукня-комбінація або спідниця довжини міді. Важливо, щоб мереживо мало легкий вигляд - не "важкий", не "вечірній". Відтінки - від білого до пастельного, або навіть чорний для контрастного образу.

Із чим носити джинси восени 2025 (фото: instagram.com/manondevelder)

3. Базовий верх - футболка або лонгслів

Щоб врівноважити складність низу, вибираємо максимально простий верх: біла футболка, топ у стилі baby tee або тонкий лонгслів. У прохолодну погоду - oversize-светр або худі.

4. Взуття та аксесуари

Можна вибрати що-небудь на контраст: масивні кеди, балетки або навіть мюлі. Додайте мінімалістичну сумку і сережки-кільця - і образ готовий.

З чим носити джинси восени 2025 (фото: instagram.com/manondevelder)

Стилістичні поради

Якщо боїтеся "перевантажити" образ, дотримуйтеся однієї кольорової палітри (наприклад: білий + блакитний + сірий).

Мереживо має виглядати сучасно, а не "вінтажно-театрально".

Образ працює як вдень, так і ввечері - міняєте футболку на шовкову майку, і це вечірній варіант.

Як урізноманітнити образи з джинсами (фото: instagram.com/manondevelder)

Цей тренд - чудовий приклад того, як можна переосмислити знайомі речі за допомогою гри з шарами та текстурами. Джинси + мереживна спідниця або сукня + базовий верх - формула, яка виглядає і свіжо, і дуже актуально.

Спробуйте - і ви побачите, як навіть найзвичніші речі можуть зазвучати по-новому.

Модний лук з джинсами (фото: instagram.com/manondevelder)