Як носити джинси по-новому: стильний трюк із мереживом, який підкорив модниць

Речі з мереживом поверх джинсів - цей незвичний стильовий хід став одним з найяскравіших трендів 2025 року. Його вже носять наймодніші дівчата Європи - і тепер ви теж можете легко додати цю комбінацію у свій гардероб.
Джинси - безперечна класика, яка ніколи не виходить з моди. Але навіть найуніверсальніший елемент гардероба іноді потребує свіжого погляду.
Один з найцікавіших і найнесподіваніших способів зробити джинси по-новому стильними - це поєднувати їх з сукнею-комбінацією або мереживною спідницею.
Так, ви не помилилися: мереживо поверх деніму - новий мікротренд, який вже активно підхопили модниці з Копенгагена, Парижа і Нью-Йорка.
Цей ефектний образ вперше привернув увагу під час показу весняно-літньої колекції The Row 2025.
На подіумі з'явилася модель у спідниці, яку вдягли поверх прямих світлих джинсів і доповнили об'ємним сірим светром з круглим вирізом.
З-під светра визирав ніжний шар тканини, надаючи образу жіночності, легкості та несподіваного романтизму.
Ця ідея одразу припала до душі стилістам та інфлюенсерам. Особливо вона прижилася в копенгагенській стрітстайл-моді, де експерименти з шарами та фактурами - щось на кшталт національного спорту.
1. Базові джинси
Найкраще підійдуть прямі або трохи вільні джинси з високою талією. Світлий або класичний блакитний денім - універсальний вибір.
2. Сукня-комбінація або мереживна спідниця
Це може бути напівпрозора сукня-комбінація або спідниця довжини міді. Важливо, щоб мереживо мало легкий вигляд - не "важкий", не "вечірній". Відтінки - від білого до пастельного, або навіть чорний для контрастного образу.
3. Базовий верх - футболка або лонгслів
Щоб врівноважити складність низу, вибираємо максимально простий верх: біла футболка, топ у стилі baby tee або тонкий лонгслів. У прохолодну погоду - oversize-светр або худі.
4. Взуття та аксесуари
Можна вибрати що-небудь на контраст: масивні кеди, балетки або навіть мюлі. Додайте мінімалістичну сумку і сережки-кільця - і образ готовий.
Стилістичні поради
Якщо боїтеся "перевантажити" образ, дотримуйтеся однієї кольорової палітри (наприклад: білий + блакитний + сірий).
Мереживо має виглядати сучасно, а не "вінтажно-театрально".
Образ працює як вдень, так і ввечері - міняєте футболку на шовкову майку, і це вечірній варіант.
Цей тренд - чудовий приклад того, як можна переосмислити знайомі речі за допомогою гри з шарами та текстурами. Джинси + мереживна спідниця або сукня + базовий верх - формула, яка виглядає і свіжо, і дуже актуально.
Спробуйте - і ви побачите, як навіть найзвичніші речі можуть зазвучати по-новому.
