ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Цей тренд 90-х знову в моді: Леся Нікітюк показала ідеальні джинси

П'ятниця 22 серпня 2025 13:20
UA EN RU
Цей тренд 90-х знову в моді: Леся Нікітюк показала ідеальні джинси Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала модний образ із широкими джинсами, який може взяти собі на замітку будь-яка модниця.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram "Нового каналу".

Який "лук" обрала Нікітюк

Телеведуча слідкує за модними трендами - для зйомок вона обрала широкі джинси зі світло-блакитного деніму з високою посадкою та білий корсетний топ, що додає образу елегантності та жіночності.

Модель, як у Нікітюк, має цікавий акцент на талії у вигляді зав'язки.

Таке поєднання з денімом і білизняним стилем дуже популярне, оскільки створює баланс між розслабленістю та вишуканістю.

Доповнюють образ біло-чорні кеди з роздвоєним носком під назвою Tabi boots, які надають йому сучасного та модного вигляду.

Цей тренд 90-х знову в моді: Леся Нікітюк показала ідеальні джинсиЛеся Нікітюк показала ідеальні джинси (фото: instagram.com/novy_channel)

Чому широкі джинси в трендах 2025

Комфорт і свобода рухів

Після кількох десятиліть домінування скінні-джинсів, що щільно облягають ноги, люди знову оцінили комфорт.

Широкі джинси не сковують рухи, дають змогу шкірі дихати та забезпечують відчуття розслабленості протягом усього дня. Цей тренд відповідає загальній тенденції до практичності та зручності в повсякденному житті.

Універсальність

Широкі джинси легко адаптуються до різних стилів і ситуацій. Їх можна поєднувати з:

  • укороченими топами, футболками або сорочками (це створює хороший баланс між об'ємним низом і підкресленою талією, візуально подовжуючи силует)
  • об'ємними светрами та худі (таке поєднання ідеально підходить для створення комфортного, але стильного образу в стилі street style)
  • приталеними блузками та жакетами (це додає образу елегантності та робить його придатним навіть для офісу з несуворим дрес-кодом)
  • різноманітним взуттям (вони мають чудовий вигляд як з масивними кросівками й кедами, так і з елегантними ботильйонами, туфлями на підборах або лоферами).

Цей тренд 90-х знову в моді: Леся Нікітюк показала ідеальні джинсиНікітюк показала модні джинси (фото: instagram.com/novy_channel)

Візуальне поліпшення фігури

На відміну від скінні-джинсів, що підкреслюють будь-які недоліки, широкі моделі вміло їх приховують. Вони можуть візуально збалансувати фігуру з широкими стегнами, створивши гармонійний силует.

На високих дівчатах вони підкреслюють довжину ніг. У разі правильного поєднання з верхом і взуттям на підборах, вони візуально витягують силует, роблячи його стрункішим.

Естетика 90-х і 2000-х

Мода циклічна, і сучасні тренди часто черпають натхнення з минулих десятиліть. Широкі джинси були символом культури 90-х і 2000-х років, і їхнє повернення відповідає загальному захопленню цією епохою.

Цей тренд дає змогу експериментувати з вінтажними елементами та створювати унікальні ностальгічні образи.

Цей тренд 90-х знову в моді: Леся Нікітюк показала ідеальні джинсиЛеся Нікітюк і Володимир Дантес (фото: instagram.com/novy_channel)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся Нікітюк Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"