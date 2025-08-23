Как носить джинсы по-новому: стильный трюк с кружевом, который покорил модниц

Джинсы - бесспорная классика, которая никогда не выходит из моды. Но даже самый универсальный элемент гардероба иногда нуждается в свежем взгляде.

Один из самых интересных и неожиданных способов сделать джинсы по-новому стильными - это сочетать их с платьем-комбинацией или кружевной юбкой.

Да, вы не ошиблись: кружево поверх денима - новый микротренд, который уже активно подхватили модницы из Копенгагена, Парижа и Нью-Йорка.

Как носить джинсы в 2025 (фото: instagram.com/hannahlovey)

Откуда пошел этот тренд

Этот эффектный образ впервые привлек внимание во время показа весенне-летней коллекции The Row 2025.

На подиуме появилась модель в юбке, которую надели поверх прямых светлых джинсов и дополнили объемным серым свитером с круглым вырезом.

Из-под свитера выглядывал нежный слой ткани, придавая образу женственности, воздушности и неожиданного романтизма.

Модный способ носить джинсы (фото: instagram.com/hannahlovey)

Эта идея сразу пришлась по душе стилистам и инфлюэнсерам. Особенно она прижилась в копенгагенской стритстайл-моде, где эксперименты со слоями и фактурами - что-то вроде национального спорта.

Как стилизовать джинсы (фото: instagram.com/hannahlovey)

Как повторить такой образ

1. Базовые джинсы

Лучше всего подойдут прямые или чуть-чуть свободные джинсы с высокой талией. Светлый или классический голубой деним - универсальный выбор.

2. Платье-комбинация или кружевная юбка

Это может быть полупрозрачное платье-комбинация или юбка длины меди. Важно, чтобы кружево выглядело легко - не "трудно", не "вечерне". Оттенки - от белого до пастельного, или даже черный для контрастного образа.

С чем носить джинсы осенью 2025 (фото: instagram.com/manondevelder)

3. Базовый верх - футболка или лонгслив

Чтобы уравновесить сложность низа, выбираем максимально простой верх: белая футболка, топ в стиле baby tee или тонкий лонгслив. В прохладную погоду - oversize-свитер или худи.

4. Обувь и аксессуары

Можно выбрать что-нибудь на контраст: массивные кеды, балетки или даже мюли. Добавьте минималистичную сумку и серьги-кольца - и образ готов.

С чем носить джинсы осенью 2025 (фото: instagram.com/manondevelder)

Стилистические советы

Если боитесь "перегрузить" образ, придерживайтесь одной цветовой палитры (например: белый + голубой + серый).

Кружева должна выглядеть современно, а не "винтажно-театрально".

Образ работает как днем, так и вечером - меняете футболку на шелковую майку, и это вечерний вариант.

Как разнообразить образы с джинсами (фото: instagram.com/manondevelder)

Этот тренд - отличный пример того, как можно переосмыслить знакомые вещи с помощью игры со слоями и текстурами. Джинсы + кружевная юбка или платье + базовый верх - формула, которая смотрится и свежо, и очень актуально.

Попробуйте - и вы увидите, как даже самые привычные вещи могут зазвучать по-новому.

Модный лук с джинсами (фото: instagram.com/manondevelder)