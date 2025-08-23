ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як носити джинси по-новому: стильний трюк із мереживом, який підкорив модниць

Субота 23 серпня 2025 17:30
UA EN RU
Як носити джинси по-новому: стильний трюк із мереживом, який підкорив модниць Як стилізувати джинси (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Речі з мереживом поверх джинсів - цей незвичний стильовий хід став одним з найяскравіших трендів 2025 року. Його вже носять наймодніші дівчата Європи - і тепер ви теж можете легко додати цю комбінацію у свій гардероб.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Джинси - безперечна класика, яка ніколи не виходить з моди. Але навіть найуніверсальніший елемент гардероба іноді потребує свіжого погляду.

Один з найцікавіших і найнесподіваніших способів зробити джинси по-новому стильними - це поєднувати їх з сукнею-комбінацією або мереживною спідницею.

Так, ви не помилилися: мереживо поверх деніму - новий мікротренд, який вже активно підхопили модниці з Копенгагена, Парижа і Нью-Йорка.

Як носити джинси по-новому: стильний трюк із мереживом, який підкорив модницьЯк носити джинси у 2025 (фото: instagram.com/hannahlovey)

Звідки пішов цей тренд

Цей ефектний образ вперше привернув увагу під час показу весняно-літньої колекції The Row 2025.

На подіумі з'явилася модель у спідниці, яку вдягли поверх прямих світлих джинсів і доповнили об'ємним сірим светром з круглим вирізом.

З-під светра визирав ніжний шар тканини, надаючи образу жіночності, легкості та несподіваного романтизму.

Як носити джинси по-новому: стильний трюк із мереживом, який підкорив модницьМодний спосіб носити джинси (фото: instagram.com/hannahlovey)

Ця ідея одразу припала до душі стилістам та інфлюенсерам. Особливо вона прижилася в копенгагенській стрітстайл-моді, де експерименти з шарами та фактурами - щось на кшталт національного спорту.

Як носити джинси по-новому: стильний трюк із мереживом, який підкорив модницьЯк стилізувати джинси (фото: instagram.com/hannahlovey)

Як повторити такий образ

1. Базові джинси

Найкраще підійдуть прямі або трохи вільні джинси з високою талією. Світлий або класичний блакитний денім - універсальний вибір.

2. Сукня-комбінація або мереживна спідниця

Це може бути напівпрозора сукня-комбінація або спідниця довжини міді. Важливо, щоб мереживо мало легкий вигляд - не "важкий", не "вечірній". Відтінки - від білого до пастельного, або навіть чорний для контрастного образу.

Як носити джинси по-новому: стильний трюк із мереживом, який підкорив модницьІз чим носити джинси восени 2025 (фото: instagram.com/manondevelder)

3. Базовий верх - футболка або лонгслів

Щоб врівноважити складність низу, вибираємо максимально простий верх: біла футболка, топ у стилі baby tee або тонкий лонгслів. У прохолодну погоду - oversize-светр або худі.

4. Взуття та аксесуари

Можна вибрати що-небудь на контраст: масивні кеди, балетки або навіть мюлі. Додайте мінімалістичну сумку і сережки-кільця - і образ готовий.

Як носити джинси по-новому: стильний трюк із мереживом, який підкорив модницьЗ чим носити джинси восени 2025 (фото: instagram.com/manondevelder)

Стилістичні поради

Якщо боїтеся "перевантажити" образ, дотримуйтеся однієї кольорової палітри (наприклад: білий + блакитний + сірий).

Мереживо має виглядати сучасно, а не "вінтажно-театрально".

Образ працює як вдень, так і ввечері - міняєте футболку на шовкову майку, і це вечірній варіант.

Як носити джинси по-новому: стильний трюк із мереживом, який підкорив модницьЯк урізноманітнити образи з джинсами (фото: instagram.com/manondevelder)

Цей тренд - чудовий приклад того, як можна переосмислити знайомі речі за допомогою гри з шарами та текстурами. Джинси + мереживна спідниця або сукня + базовий верх - формула, яка виглядає і свіжо, і дуже актуально.

Спробуйте - і ви побачите, як навіть найзвичніші речі можуть зазвучати по-новому.

Як носити джинси по-новому: стильний трюк із мереживом, який підкорив модницьМодний лук з джинсами (фото: instagram.com/manondevelder)

Вас також може зацікавити

Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Hannah Porter, Manon De Velder.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"