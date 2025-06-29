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Як навчають собак, що штурмують будівлі та рятують людей: пояснює кінолог

Неділя 29 червня 2025 10:45
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Як навчають собак, що штурмують будівлі та рятують людей: пояснює кінолог Як навчають собак спеціального призначення (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлія Гаюк

Собаки спеціального призначення тренуються не так, як домашні улюбленці. Вони виконують складні завдання - і все це заради гри.

Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов в інтерв'ю РБК-Україна.

Гра заради серйозної справи

"Дуже багато людей не знають, що собаки, які шукають людей, вибухівку, наркотики чи навіть штурмують будівлі, роблять це заради винагороди - м'ячика. Вони кусають його, граються. Для них це гра", - пояснює експерт.

Ключ до успішної підготовки - ігрова мотивація. Таких собак відбирають ще цуценятами: шукають тих, хто має буквально "наркотичну" жагу до гри. З двох місяців цю мотивацію розвивають: м'ячик повинен стати найвищою ціллю, заради якої тварина виконує будь-яку команду.

Що ще відрізняє навчання

Собаки спецпризначення тренуються щонайменше двічі на день, краще - тричі. Вони повинні скласти всі спортивні іспити з високим рівнем послуху, тому що працюють у критичних ситуаціях.

"Навчання базово таке саме, як у спортивних собак. Але це вже інший рівень порівняно з цивільними. Спецсобака повинен слухатися ідеально", - каже Олексій.

Слухатись не лише господаря

На відміну від домашніх собак, які слухаються одного господаря чи сім'ю, службові собаки повинні підкорятися будь-якому члену штурмової групи.

"Якщо бійця поранено або він вибув, інший боєць повинен взяти собаку, і він має його слухатись", - додає фахівець.

До того ж кінологи навчають інших військових правильно взаємодіяти з собакою, щоби в екстреній ситуації не постраждав свій боєць.

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Кинологическая служба Тварини
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