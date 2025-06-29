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Как обучают собак, которые штурмуют здания и спасают людей: объясняет кинолог

Воскресенье 29 июня 2025 10:45
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Как обучают собак, которые штурмуют здания и спасают людей: объясняет кинолог Как обучают собак специального назначения (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Гаюк

Собаки специального назначения тренируются не так, как домашние любимцы. Они выполняют сложные задания - и все это ради игры.

Об этом рассказал профессиональный кинолог Алексей Локтионов в интервью РБК-Украина.

Игра ради серьезного дела

"Очень многие люди не знают, что собаки, которые ищут людей, взрывчатку, наркотики или даже штурмуют здания, делают это ради вознаграждения - мячика. Они кусают его, играют. Для них это игра", - объясняет эксперт.

Ключ к успешной подготовке - игровая мотивация. Таких собак отбирают еще щенками: ищут тех, кто имеет буквально "наркотическую" жажду игры. С двух месяцев эту мотивацию развивают: мячик должен стать высшей целью, ради которой животное выполняет любую команду.

Что еще отличает обучение

Собаки спецназначения тренируются минимум дважды в день, лучше - трижды. Они должны сдать все спортивные экзамены с высоким уровнем послушания, потому что работают в критических ситуациях.

"Обучение базово такое же, как у спортивных собак. Но это уже другой уровень по сравнению с гражданскими. Спецсобака должна слушаться идеально", - говорит Алексей.

Слушаться не только хозяина

В отличие от домашних собак, которые слушаются одного хозяина или семью, служебные собаки должны подчиняться любому члену штурмовой группы.

"Если боец ранен или выбыл, другой боец должен взять собаку, и она должна его слушаться", - добавляет специалист.

К тому же кинологи обучают других военных правильно взаимодействовать с собакой, чтобы в экстренной ситуации не пострадал свой боец.

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Кинологическая служба Животные
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