Как обучают собак, которые штурмуют здания и спасают людей: объясняет кинолог

Собаки специального назначения тренируются не так, как домашние любимцы. Они выполняют сложные задания - и все это ради игры.

Об этом рассказал профессиональный кинолог Алексей Локтионов в интервью РБК-Украина .

Игра ради серьезного дела

"Очень многие люди не знают, что собаки, которые ищут людей, взрывчатку, наркотики или даже штурмуют здания, делают это ради вознаграждения - мячика. Они кусают его, играют. Для них это игра", - объясняет эксперт.

Ключ к успешной подготовке - игровая мотивация. Таких собак отбирают еще щенками: ищут тех, кто имеет буквально "наркотическую" жажду игры. С двух месяцев эту мотивацию развивают: мячик должен стать высшей целью, ради которой животное выполняет любую команду.

Что еще отличает обучение

Собаки спецназначения тренируются минимум дважды в день, лучше - трижды. Они должны сдать все спортивные экзамены с высоким уровнем послушания, потому что работают в критических ситуациях.

"Обучение базово такое же, как у спортивных собак. Но это уже другой уровень по сравнению с гражданскими. Спецсобака должна слушаться идеально", - говорит Алексей.

Слушаться не только хозяина

В отличие от домашних собак, которые слушаются одного хозяина или семью, служебные собаки должны подчиняться любому члену штурмовой группы.

"Если боец ранен или выбыл, другой боец должен взять собаку, и она должна его слушаться", - добавляет специалист.

К тому же кинологи обучают других военных правильно взаимодействовать с собакой, чтобы в экстренной ситуации не пострадал свой боец.