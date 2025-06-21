Що "говорить" ваш пес? Як зрозуміти собаку за хвостом, вухами та поглядом

Собака не вміє говорити словами, але "кричить" поглядом, положенням хвоста, вухами й навіть позіханням. Ігнорування цих сигналів часто призводить до непорозумінь, конфліктів, а іноді - й до укусів.

Ексклюзивно для РБК-Україна відомий кінолог Сергій Кузякін розповів, як навчитися “читати" мову тіла пса, якщо хочете розуміти свого улюбленця.

Чому важливо вміти "читати" свого собаку?

"Більшість конфліктів, непорозумінь або навіть укусів виникають не тому, що собака "погана”, а тому, що її просто не зрозуміли. Вона попереджала, показувала, давала сигнали, але ніхто не звернув уваги", - говорить експерт.

Кінолог з власного досвіду каже: якщо власник вміє зчитувати хвіст, вуха, позу і погляд, у нього зовсім інший рівень стосунків із собакою.

На що ж саме звертати увагу?

Хвіст - це "термометр" емоцій

Поширений міф: якщо собака виляє хвостом, значить вона радіє.

Насправді все не так однозначно. Хвіст показує збудження, але не завжди позитивне.

Що важливо:

виляє широко, на рівні спини або трохи нижче - зазвичай це радість, доброзичливість

виляє швидко, хвіст високо - собака дуже збуджений, іноді навіть на межі перезбудження

хвіст високо і нерухомий - напруга, демонстрація статусу або сигнал: "Я тебе попереджаю"

опущений або підібганий - страх, невпевненість, спроба уникнути конфлікту.

"У мене був випадок: на перший погляд, собака "радісно" махала хвостом, коли до неї наближався інший пес. Але хвіст був високо, тіло скуте, погляд жорсткий. Ми дали їй простір, і добре, що вчасно: якби підійшли ближче, вона, скоріш за все, зреагувала б агресивно. Напруга вже була на максимумі, просто ніхто не помітив цього одразу", - розповідає кінолог.

Вуха - як радар і емоційний барометр

Вуха - це ще один важливий елемент. І тут важливо враховувати породу. У шпіців чи джек-расселів одні сигнали, у лабрадора чи спанієля - інші.

Загальні орієнтири такі:

вуха вперед - інтерес, зосередженість

вуха назад, прилягають до голови - страх або підлеглість

вуха трохи в сторони або розслаблені - спокійний, врівноважений стан.

"Було заняття з молодим метисом. Коли ми почали вводити нову людину на майданчик, собака стояла спокійно, але вуха були чітко назад і трохи притиснуті. Власник сказав: "Та він просто дивиться”. Але я попросив дистанцію, і не дарма: собака почала гарчати, коли чоловік наблизився. Мова тіла попередила заздалегідь", - ділиться Сергій.

Як зрозуміти настрій собаки за позою

Положення тіла собаки говорить більше, ніж окремі жести:

стоїть прямо, напружено, з піднятим тілом - собака насторожена, можливо, готується до дії

опущене тіло, підібганий живіт, згорблена спина - страх або невпевненість

поза "поклону" (передні лапи вниз, зад піднятий) - запрошення до гри

розслаблена поза, вага тіла рівномірно розподілена - спокій, врівноважений стан.

"На одному з занять був лабрадор, який демонстрував "грайливість", але інші собаки уникали його. Ми подивилися на тіло - передні лапи ніби вниз, але тіло було жорстке, погляд твердий, вага на передніх лапах. Це була не гра - це була демонстрація переваги", - каже фахівець.

Погляд - дзеркало емоцій

Очі собаки - це перше, на що дивиться кінолог у незнайомої тварини:

м’який, миготливий погляд - спокій

прямий, твердий погляд, без кліпання - виклик або напруга

відведення погляду, моргання - бажання уникнути конфлікту

"біле око" (видно білки) - страх або сильне збудження.

Часто собака попереджає очима. Якщо вона втупилася, не кліпає, не треба дивитись у відповідь. Краще дати дистанцію.

"У мене була клієнтка, яку кусав власний пес. Під час консультації я помітив: вона довго дивиться йому просто в очі, коли дає команду. А він навпаки заклякає, кліпання зникає, хвіст застигає. Ми змінили її поведінку, і собака перестав реагувати агресивно", - розповів Кузякін.

Комбінація сигналів - ключ до розуміння

Окремо хвіст або вуха - це ще не вся картина. Важливо дивитись на все тіло в цілому, включно з диханням, м’язами морди, ходою.

Що важливо пам’ятати:

собака завжди попереджає

якщо вона уникає погляду, розвертається, облизується, позіхає, чухає вухо - це сигнали, що вона напружена, але не хоче конфлікту

якщо ці сигнали ігнорують - далі буде гарчання, а потім, можливо, укус.

Часто агресія - це не "раптово". Це результат того, що мову тіла не почули.

Чому важливо вміти "читати" собаку

Розуміння мови тіла собаки - це не тільки про “бути хорошим власником". Це про побудову безпечних, чесних і стабільних стосунків.

Собака не може сказати словами. Але говорить постійно - очима, вухами, тілом. І якщо ми вміємо це зчитувати, ми отримуємо зовсім інший рівень взаємодії.

Поведінку легше скоригувати, ніж потім розгрібати наслідки того, що її не помітили.