Як мир в Україні за 24 години? Трамп заявив, що міг би розібратися з Іраном за 2 секунди

Обіцянка Трампа про мир в Україні

Нагадаємо, під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв, що якщо він стане президентом, йому вдасться завершити війну Росії проти України за 24 години.

Він вважав, що такого результату вдасться досягти після дзвінків президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну.

Обіцянку Трампа так і не було виконано. У червні минулого року він назвав свою гучну заяву сарказмом.

Також президент США багато разів повторював, що він дійсно вважав війну РФ проти України "найлегшою" для врегулювання. Але в підсумку все виявилося навпаки.

До слова, раніше Трамп запевняв, що операція США проти Ірану була розрахована на 4 тижні. З моменту її початку минуло майже 3 тижні. Нещодавно американський президент сказав, що він не готовий оголошувати перемогу над Іраном.