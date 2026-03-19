Как мир в Украине за 24 часа? Трамп заявил, что мог бы разобраться с Ираном за 2 секунды

Обещание Трампа о мире в Украине

Напомним, во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что если он станет президентом, ему удастся завершить войну России против Украины за 24 часа.

Он считал, что такого результата удастся добиться после звонков президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину.

Обещание Трампа так и не было выполнено. В июне прошлого года он назвал свое громкое заявление сарказмом.

Также президент США много раз повторял, что он действительно считал войну РФ против Украины "самой легкой" для урегулирования. Но в итоге все оказалось наоборот.

К слову, ранее Трамп заверял, что операция США против Ирана была рассчитана на 4 недели. С момента ее начала прошло почти 3 недели. Недавно американский президент сказал, что он не готов объявлять победу над Ираном.