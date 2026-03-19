Как мир в Украине за 24 часа? Трамп заявил, что мог бы разобраться с Ираном за 2 секунды

18:50 19.03.2026 Чт
2 мин
Президент США сделал новое громкое заявление о войне с Ираном
aimg Иван Носальский
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп считает, что он мог бы решить возникшую с Ираном проблему "за 2 секунды".

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил на встрече с премьером Японии Санаэ Такаичи.

Читайте также: "Мы еще не готовы уйти": Трамп назвал сроки завершения операции в Иране

Трамп похвастался, что у США есть оружие, мощь которого "немыслима".

"О, ты мог бы покончить с этим за две секунды, если бы захотел. Но мы действуем очень взвешенно", - добавил американский лидер.

Он в очередной раз раскритиковал 46-го президента США Джо Байдена за то, что тот "все испортил". При этом, по словам Трампа, он восстановил американскую армию в свой первый президентский срок.

Обещание Трампа о мире в Украине

Напомним, во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что если он станет президентом, ему удастся завершить войну России против Украины за 24 часа.

Он считал, что такого результата удастся добиться после звонков президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину.

Обещание Трампа так и не было выполнено. В июне прошлого года он назвал свое громкое заявление сарказмом.

Также президент США много раз повторял, что он действительно считал войну РФ против Украины "самой легкой" для урегулирования. Но в итоге все оказалось наоборот.

К слову, ранее Трамп заверял, что операция США против Ирана была рассчитана на 4 недели. С момента ее начала прошло почти 3 недели. Недавно американский президент сказал, что он не готов объявлять победу над Ираном.

