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Як Крим для РФ. Китай може розглядати Тайвань як плацдарм для експансії, - експерт

П'ятниця 12 січня 2024 14:00
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Як Крим для РФ. Китай може розглядати Тайвань як плацдарм для експансії, - експерт Фото: Як Крим для РФ. Китай може розглядати Тайвань як плацдарм для експансії (chinamil.com.cn)
Автор: Дмитро Левицький, Сергій Пишкін

Тайвань має для Китаю не лише ідеологічне значення, але й стратегічне. Країна може використати острів в якості плацдарму для подальшої експансії.

Про це розповів керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта в матеріалі РБК-Україна "Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту".

Як пояснив експерт, Тайвань лежить в межах так званої "першої острівної гряди" по сусідству з материком. Для того, що вийти за межі першої гряди - Китаю необхідно подолати дві протоки:

  • між Тайванем та Японією;
  • між Тайванем та Філіппінами.

"Ці два "вузькі місця" можна порівняти з Керченською протокою. Це слабкі місця для китайського флоту. Тому, якщо Китай буде контролювати Тайвань, то він фактично опиниться на передній лінії та зможе проводити подальшу експансію до меж так званої "другої острівної гряди", - додав експерт.

За словами Пойти, Тайвань може стати для Китаю таким самим плацдармом для подальшої агресії, як свого часу український Крим для Російської Федерації.

Загострення протистояння між Китаєм і Тайванем

Китай розглядає Тайвань як "сепаратистську провінцію" та намагається відновити над ним повний контроль. Острівна держава, зі свого боку, вважає себе незалежною, з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Наприкінці грудня президент КНР Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм і пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" острова. Пекін також поновив військову активність біля острова.

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Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту