Как Крым для РФ. Китай может рассматривать Тайвань как плацдарм для экспансии, - эксперт

Тайвань имеет для Китая не только идеологическое значение, но и стратегическое. Страна может использовать остров в качестве плацдарма для последующей экспансии.

Как пояснил эксперт, Тайвань лежит в пределах так называемой "первой островной гряды" по соседству с материком. Для того, что выйти за пределы первой гряды - Китаю необходимо преодолеть два пролива:

между Тайванем и Японией;

между Тайванем и Филиппинами.

"Эти два "узких места" можно сравнить с Керченским проливом. Это слабые места для китайского флота. Поэтому, если Китай будет контролировать Тайвань, то он фактически окажется на передней линии и сможет проводить дальнейшую экспансию до границ так называемой "второй островной гряды", - добавил эксперт.

По словам Пойты, Тайвань может стать для Китая таким же плацдармом для дальнейшей агрессии, как в свое время украинский Крым для Российской Федерации.

Обострение противостояния между Китаем и Тайванем

Китай рассматривает Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Островное государство, со своей стороны, считает себя независимым, с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

В конце декабря президент КНР Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова. Пекин также возобновил военную активность у острова.