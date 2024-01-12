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Как Крым для РФ. Китай может рассматривать Тайвань как плацдарм для экспансии, - эксперт

Пятница 12 января 2024 14:00
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Как Крым для РФ. Китай может рассматривать Тайвань как плацдарм для экспансии, - эксперт Фото: Как Крым для РФ. Китай может рассматривать Тайвань как плацдарм для экспансии (chinamil.com.cn)
Автор: Дмитрий Левицкий, Сергей Пышкин

Тайвань имеет для Китая не только идеологическое значение, но и стратегическое. Страна может использовать остров в качестве плацдарма для последующей экспансии.

Об этом рассказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта в материале РБК-Украина "Под наблюдением Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту".

Как пояснил эксперт, Тайвань лежит в пределах так называемой "первой островной гряды" по соседству с материком. Для того, что выйти за пределы первой гряды - Китаю необходимо преодолеть два пролива:

  • между Тайванем и Японией;
  • между Тайванем и Филиппинами.

"Эти два "узких места" можно сравнить с Керченским проливом. Это слабые места для китайского флота. Поэтому, если Китай будет контролировать Тайвань, то он фактически окажется на передней линии и сможет проводить дальнейшую экспансию до границ так называемой "второй островной гряды", - добавил эксперт.

По словам Пойты, Тайвань может стать для Китая таким же плацдармом для дальнейшей агрессии, как в свое время украинский Крым для Российской Федерации.

Обострение противостояния между Китаем и Тайванем

Китай рассматривает Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Островное государство, со своей стороны, считает себя независимым, с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

В конце декабря президент КНР Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова. Пекин также возобновил военную активность у острова.

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