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Як користуватись довідкою ВПО у "Дії": відповіді на найпоширеніші питання

Ілюстративний колаж (РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У 2023-му в "Дія" з'явилась можливість "підтягнути" довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО). З того часу достатньо лише смартфона для того, що пред‘являти її за місцем вимоги без папірця.

Про те, як користуватись свідоцтвом про народження в "Дії" та які проблеми можуть виникнути в застосунку - в матеріалі РБК-Україна.

У разі оформлення довідки ВПО, електронний варіант документа повинен автоматично "підтягнутись" до вашої "Дії". Якщо цього не сталось, можливі декілька причин: 

  • вашу довідку було скасовано; 
  • є помилка у РНОКПП у банку, або в реєстрі довідок внутрішньо переміщених осіб. В такому випадку необхідно перевірити РНОКПП у банку й у Управлінні соціального захисту населення за місцем проживання.  

Також варто врахувати й те, що якщо ви подавали заяву на отримання довідки ВПО дитини старше 14 років разом зі своєю - електронний документ неповнолітнього також не відображатиметься у "Дії".

Якщо ж дитині ще не виповнилось 14 років, але її довідки все рівно немає, в такому випадку зверніться до Управління соціального захисту населення за місцем проживання. 

Що робити якщо ви змінили адресу 

Для зміни адреси: 

  • у застосунку знайдіть довідку ВПО серед переліку документів.
  • натисніть на три крапки в правому нижньому кутку довідки та оберіть "Змінити адресу реєстрації ВПО".
  • на екрані послуги натисніть "Почати".
  • вкажіть своє поточне місце перебування та натисніть "Далі".
  • підтвердіть своє місце перебування, надавши одноразовий доступ до геолокації. Після підтвердження геолокації натисніть "Продовжити".
  • прогорніть сторінку вниз та підтвердіть достовірність даних.

Після відправлення заяви, її обробка займе кілька хвилин. Після завершення опрацювання ви отримаєте пуш-сповіщення, яке можна переглянути в розділі "Повідомлення".

Скасування статусу ВПО 

Для скасування статусу ВПО: 

  • знайдіть вашу довідку ВПО серед переліку документів у застосунку.
  • натисніть на три крапки в правому нижньому кутку довідки та оберіть "Скасувати статус ВПО".
  • на екрані послуги натисніть "Почати".
  • прогорніть сторінку вниз та підтвердіть достовірність даних.

Де користуватись 

Електронним документом ви можете скористатись тоді, коли потрібно пред'явити довідку ВПО або надати її копію.

Також варто додати й те, що згідно із законодавством, цифрові версії документів дійсні лише в застосунку "Дія", у зв'язку з чим скриншот електронного документа не є дієвим.  

Інші послуги в "Дії"

Як вже згадувалося, застосунок Міністерства цифрової трансформації України постійно розширює перелік цифрових документів та послуг. Наприклад:

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Дія