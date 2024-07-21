Как пользоваться справкой ВПЛ в "Дія": ответы на самые распространенные вопросы

В 2023-м у "Дія" появилась возможность "подтянуть" справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ). С тех пор достаточно смартфона для того, чтобы предъявлять ее по месту требования без бумажки.
О том, как пользоваться свидетельством о рождении в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть в приложении - в материале РБК-Украина.
В случае оформления справки ВПЛ, электронный вариант документа должен автоматически "подтянуться" к вашей "Дія". Если этого не произошло, возможны несколько причин:
Также стоит учесть и то, что если вы подавали заявление на получение справки ВПЛ ребенка старше 14 лет вместе со своим - электронный документ несовершеннолетнего также не будет отображаться в "Дія".
Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, но его справки все равно нет, в таком случае обратитесь в Управление социальной защиты населения по месту жительства.
Для изменения адреса:
После отправки заявления, его обработка займет несколько минут. После завершения обработки вы получите пуш-уведомление, которое можно просмотреть в разделе "Уведомления".
Для отмены статуса ВПЛ:
Электронным документом вы можете воспользоваться тогда, когда нужно предъявить справку ВПЛ или предоставить ее копию.
Также стоит добавить и то, что согласно законодательству, цифровые версии документов действительны только в приложении "Дія", в связи с чем скриншот электронного документа не является действенным.
Как уже упоминалось, приложение Министерства цифровой трансформации Украины постоянно расширяет перечень цифровых документов и услуг. Например:
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