Как пользоваться справкой ВПЛ в "Дія": ответы на самые распространенные вопросы

В случае оформления справки ВПЛ, электронный вариант документа должен автоматически "подтянуться" к вашей "Дія". Если этого не произошло, возможны несколько причин:

ваша справка была отменена;

есть ошибка в идентификационном номере в банке, или в реестре справок внутренне перемещенных лиц. В таком случае необходимо проверить идентификационный номер в банке и в Управлении социальной защиты населения по месту жительства.

Также стоит учесть и то, что если вы подавали заявление на получение справки ВПЛ ребенка старше 14 лет вместе со своим - электронный документ несовершеннолетнего также не будет отображаться в "Дія".

Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, но его справки все равно нет, в таком случае обратитесь в Управление социальной защиты населения по месту жительства.

Что делать, если вы изменили адрес

Для изменения адреса:

в приложении найдите справку ВПЛ среди перечня документов.

нажмите на три точки в правом нижнем углу справки и выберите "Изменить адрес регистрации ВПЛ".

на экране услуги нажмите "Начать".

укажите свое текущее место пребывания и нажмите "Далее".

подтвердите свое место пребывания, предоставив одноразовый доступ к геолокации. После подтверждения геолокации нажмите "Продолжить".

пролистайте страницу вниз и подтвердите достоверность данных.

После отправки заявления, его обработка займет несколько минут. После завершения обработки вы получите пуш-уведомление, которое можно просмотреть в разделе "Уведомления".

Отмена статуса ВПЛ

Для отмены статуса ВПЛ:

найдите вашу справку ВПЛ среди перечня документов в приложении.

нажмите на три точки в правом нижнем углу справки и выберите "Отменить статус ВПЛ".

на экране услуги нажмите "Начать".

пролистайте страницу вниз и подтвердите достоверность данных.

Где пользоваться

Электронным документом вы можете воспользоваться тогда, когда нужно предъявить справку ВПЛ или предоставить ее копию.

Также стоит добавить и то, что согласно законодательству, цифровые версии документов действительны только в приложении "Дія", в связи с чем скриншот электронного документа не является действенным.

Другие услуги в "Действии"

Как уже упоминалось, приложение Министерства цифровой трансформации Украины постоянно расширяет перечень цифровых документов и услуг. Например: