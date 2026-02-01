Росія втричі збільшила виробництво "Іскандерів": аналітики з'ясували, хто їй допоміг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний центр CSIS .

Китай став ключовим постачальником РФ

Аналітики зазначають, що Китай став ключовим фактором відновлення російського військового виробництва після запровадження західних санкцій.

У 2024 році товарообіг між КНР та РФ сягнув майже 250 млрд доларів, тоді як у 2022 році він становив 190 млрд доларів. Частка Китаю у зовнішній торгівлі Росії зросла до 33,8%, порівняно з 11,3% у 2014 році.

Особливу роль відіграють товари подвійного призначення, які Росія використовує у військових цілях. Йдеться про комп’ютерні чіпи, верстати, радари, сенсори та датчики, яких РФ не здатна виробляти у необхідних обсягах самостійно.

Крім того, у 2024 році на Китай припало 70% російського імпорту перхлорату амонію - критичного компонента палива для балістичних ракет.

Пекін сприяє зростанню ударного потенціалу РФ

Також зафіксовано постачання корпусів безпілотників, літієвих батарей та оптоволоконних кабелів, необхідних для виробництва дронів, які РФ застосовує у війні проти України.

За даними ГУР Міноборони України, які наводить Defense Express, станом на грудень 2025 року Росія виробляла близько 50 ракет 9М723 щомісяця, а її запаси оцінювалися у 200 одиниць. Для порівняння, з лютого 2022 до січня 2023 року РФ виготовила лише 36 таких ракет загалом.

Таким чином, китайський експорт напряму сприяв триразовому зростанню темпів виробництва ракет для «Іскандерів», які Росія використовує для ударів по українських містах.

Водночас МЗС Китаю офіційно заперечує, що Пекін допомагає Росії у виробництві балістичних ракет.