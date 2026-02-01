ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Россия втрое увеличила производство "Искандеров": аналитики выяснили, кто ей помог

Россия, Воскресенье 01 февраля 2026 22:20
UA EN RU
Россия втрое увеличила производство "Искандеров": аналитики выяснили, кто ей помог Фото: Китаю помог РФ увеличить производство ракет Искандер-М (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Россия втрое нарастила производство баллистических ракет для комплексов "Искандер-М" благодаря импорту из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический центр CSIS.

Китай стал ключевым поставщиком РФ

Аналитики отмечают, что Китай стал ключевым фактором восстановления российского военного производства после введения западных санкций.

В 2024 году товарооборот между КНР и РФ достиг почти 250 млрд долларов, тогда как в 2022 году он составлял 190 млрд долларов. Доля Китая во внешней торговле России выросла до 33,8% по сравнению с 11,3% в 2014 году.

Особую роль играют товары двойного назначения, которые Россия использует в военных целях. Речь идет о компьютерных чипах, станках, радарах, сенсорах и датчиках, которые РФ не способна производить в необходимых объемах самостоятельно.

Кроме того, в 2024 году на Китай пришлось 70% российского импорта перхлората аммония - критического компонента топлива для баллистических ракет.

Пекин способствует росту ударного потенциала РФ

Также зафиксированы поставки корпусов беспилотников, литиевых батарей и оптоволоконных кабелей, необходимых для производства дронов, которые РФ применяет в войне против Украины.

По данным ГУР Минобороны Украины, которые приводит Defense Express, по состоянию на декабрь 2025 года Россия производила около 50 ракет 9М723 ежемесячно, а ее запасы оценивались в 200 единиц. Для сравнения, с февраля 2022 по январь 2023 года РФ изготовила лишь 36 таких ракет в целом.

Таким образом, китайский экспорт напрямую способствовал трехкратному росту темпов производства ракет для "Искандеров", которые Россия использует для ударов по украинским городам.

В то же время МИД Китая официально отрицает, что Пекин помогает России в производстве баллистических ракет.

Экономический упадок РФ

Напомним, что Россия резко нарастила экспорт золота в Китай, одновременно сократив объемы своих резервов до самого низкого уровня за последние годы.

Мы писали, что экономика РФ завершила 2025 год в глубоком кризисе. Цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а развитие космической отрасли вернулось к уровню 1961 года.

В то же время США усилили санкционное давление, а президент Дональд Трамп подписал двухпартийный закон, значительно расширяющий рамки ограничений.

Доходы России от экспорта нефти упали примерно на 20% по сравнению с 2024 годом из-за снижения мировых цен на энергоносители.

Также ЕС планирует 24 февраля принять очередной, 20-й пакет санкций против России.

Параллельно новые данные украинской разведки показывают критическое состояние региональных бюджетов, из-за чего местные власти вынуждены сокращать административный аппарат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай искандеры
Новости
Трагедия под Павлоградом: дрон РФ атаковал автобус ДТЭК, 16 погибших
Трагедия под Павлоградом: дрон РФ атаковал автобус ДТЭК, 16 погибших
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве