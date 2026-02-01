Россия втрое увеличила производство "Искандеров": аналитики выяснили, кто ей помог

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический центр CSIS .

Китай стал ключевым поставщиком РФ

Аналитики отмечают, что Китай стал ключевым фактором восстановления российского военного производства после введения западных санкций.

В 2024 году товарооборот между КНР и РФ достиг почти 250 млрд долларов, тогда как в 2022 году он составлял 190 млрд долларов. Доля Китая во внешней торговле России выросла до 33,8% по сравнению с 11,3% в 2014 году.

Особую роль играют товары двойного назначения, которые Россия использует в военных целях. Речь идет о компьютерных чипах, станках, радарах, сенсорах и датчиках, которые РФ не способна производить в необходимых объемах самостоятельно.

Кроме того, в 2024 году на Китай пришлось 70% российского импорта перхлората аммония - критического компонента топлива для баллистических ракет.

Пекин способствует росту ударного потенциала РФ

Также зафиксированы поставки корпусов беспилотников, литиевых батарей и оптоволоконных кабелей, необходимых для производства дронов, которые РФ применяет в войне против Украины.

По данным ГУР Минобороны Украины, которые приводит Defense Express, по состоянию на декабрь 2025 года Россия производила около 50 ракет 9М723 ежемесячно, а ее запасы оценивались в 200 единиц. Для сравнения, с февраля 2022 по январь 2023 года РФ изготовила лишь 36 таких ракет в целом.

Таким образом, китайский экспорт напрямую способствовал трехкратному росту темпов производства ракет для "Искандеров", которые Россия использует для ударов по украинским городам.

В то же время МИД Китая официально отрицает, что Пекин помогает России в производстве баллистических ракет.