"Грошей немає навіть на зарплати": перехоплення ГУР показало кризу в регіонах РФ
Українська розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке свідчить про критичний стан регіональних бюджетів у Росії. Через нестачу коштів місцева влада змушена скорочувати адміністративний апарат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови мешканців російської провінції, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
У перехопленій розмові мова йде про плани скоротити до 20 відсотків працівників адміністративних структур.
"В бюджетах немає грошей навіть на виплату заробітних плат", - говорить місцева мешканка.
За її словами, влада намагається уникнути прямого звільнення, пропонуючи скороченим працівникам інші посади. Водночас це супроводжується додатковими бюрократичними вимогами та необхідністю отримувати нову освіту, що викликає обурення серед людей.
"Людей фактично "виганяють" з однієї структури, аби штучно працевлаштувати в іншій, створюючи нові формальні посади без реального змісту роботи", - зізнається співрозмовниця не розуміючи логіки таких рішень.
Окремо у розмові згадується і брак інфраструктури для громадських ініціатив - мешканці хочуть зібратися, щоб обговорити власні проблеми, однак не мають навіть приміщень для зустрічей.
При цьому, за словами жінки, фінансування будинків культури формально не скорочують, хоча реальна потреба в них лише зростає.
Нагадаємо, що економіка РФ завершила 2025 рік у гострій кризі. Ціни на нафту впали до мінімуму за останні п’ять років, а розвиток космічної галузі відкотився до рівня 1961 року.
Водночас США посилили тиск на Росію, президент Дональд Трамп нещодавно підписав двопартійний закон, який значно розширює можливості санкційного впливу.
Також Міжнародний валютний фонд 19 січня, знизив прогноз економічного зростання Росії у 2026 році на 0,2 процентного пункту - до 0,8 відсотків.