Суспільство Освіта Гроші Зміни

Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників

Фото: стало відомо, як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З 12 жовтня Євросоюз починає поетапний запуск цифрової Системи в’їзду та виїзду на зовнішніх кордонах (EES), зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ.

За даними прикордонників, EES стосуватиметься всіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи в паспортах. Під час першого в’їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних – фото обличчя та відбитків пальців. Надалі процес контролю стане швидшим завдяки електронному звірянню даних.

Єврокомісія планує шестимісячний перехідний період для повного запуску системи. Основна мета нововведення – прискорити контроль, підвищити безпеку та запобігати порушенню термінів перебування.

"Закликаємо громадян враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок", - додали у Державній прикордонній службі.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що починаючи з 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі запрацює нова система в'їзду/виїзду (Entry/Exit System - EES). Вона стосуватиметься громадян третіх країн, у тому числі й України.

Згодом стало відомо, що біометричні перевірки для в'їзду до країн ЄС запускатимуть поетапно. Тим часом у ДПСУ пояснили, чи потрібно буде "сканувати біометрію" щоразу – при кожному перетині кордону.

Читайте також, коли та як у Польщі розпочали тестування нової системи контролю, яка передбачає відбір біометричних даних у громадян.

