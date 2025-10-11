Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників

За даними прикордонників, EES стосуватиметься всіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи в паспортах. Під час першого в’їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних – фото обличчя та відбитків пальців. Надалі процес контролю стане швидшим завдяки електронному звірянню даних.

Єврокомісія планує шестимісячний перехідний період для повного запуску системи. Основна мета нововведення – прискорити контроль, підвищити безпеку та запобігати порушенню термінів перебування.

"Закликаємо громадян враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок", - додали у Державній прикордонній службі.