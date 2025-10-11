RU

Общество Образование Деньги Изменения

Как и когда изменятся правила въезда в Евросоюз? Разъяснение пограничников

Фото: стало известно, как и когда изменятся правила въезда в Евросоюз (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С 12 октября Евросоюз начинает поэтапный запуск цифровой Системы въезда и выезда на внешних границах (EES), в частности с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГПСУ.

По данным пограничников, EES будет касаться всех граждан третьих стран, в том числе Украины, которые пересекают границу Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода).

Система автоматически будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда, заменяя штампы в паспортах. Во время первого въезда будет происходить регистрация биометрических данных - фото лица и отпечатков пальцев. В дальнейшем процесс контроля станет быстрее благодаря электронной сверке данных.

Еврокомиссия планирует шестимесячный переходный период для полного запуска системы. Основная цель нововведения - ускорить контроль, повысить безопасность и предотвращать нарушение сроков пребывания.

"Призываем граждан учитывать эти изменения при планировании своих поездок", - добавили в Государственной пограничной службе.

 

Что предшествовало

Напомним, ранее мы рассказывали, что начиная с 12 октября 2025 года в Европейском Союзе заработает новая система въезда/выезда (Entry/Exit System - EES). Она будет касаться граждан третьих стран, в том числе и Украины.

Впоследствии стало известно, что биометрические проверки для въезда в страны ЕС будут запускать поэтапно. Между тем в ГПСУ объяснили, нужно ли будет "сканировать биометрию" каждый раз - при каждом пересечении границы.

Читайте также, когда и как в Польше начали тестирование новой системы контроля, которая предусматривает отбор биометрических данных у граждан.

ЕвросоюзПограничная службаПограничники