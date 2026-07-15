Як доходи сім'ї впливають на розмір субсидії: відповідь ПФУ

Субсидія допомагає оплачувати комунальні послуги. Її розмір визначають залежно від доходів сім'ї та вартості комуналки: чим менші доходи, тим більшою може бути допомога від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Під час розрахунку субсидії Пенсійний фонд бере до уваги доходи сім'ї за різні періоди. Це залежить від того, коли саме оформлюється допомога.
Для пенсіонерів діють окремі правила.
Під час призначення субсидії Пенсійний фонд враховує майже всі офіційні доходи сім'ї, зокрема:
Для субсидії на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива враховуються доходи за попередній календарний рік.
Раніше РБК-Україна розповідало, що потрібно зробити, щоб не втратити субсидію в 2026 році.
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