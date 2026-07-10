Як не втратити субсидію в 2026 році: ПФУ дав важливі поради

Чимало українців досі непокояться, що можуть втратити житлову субсидію. Пояснюємо, що потрібно зробити, щоб цього не сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Нагадуємо, також ви можете за лічені секунди перевірити статус та розмір субсидії.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як отримати субсидію в 2026 році та які документи треба зібрати.

Окрім того, ми писали, чому та кому можуть не дати субсидію.

Також дізнайтеся, як онлайн оформити субсидію за 30 хвилин. Вам знадобиться лише смартфон.