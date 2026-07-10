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Як не втратити субсидію в 2026 році: ПФУ дав важливі поради

16:02 10.07.2026 Пт
2 хв
Дізнатися про наявність і розмір виплати можна за лічені секунди
aimg Юлія Капітонова
Як не втратити субсидію в 2026 році: ПФУ дав важливі поради Фото: У ПФУ пояснили українцям, як зберегти допомогу від держави (Getty Images)
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Чимало українців досі непокояться, що можуть втратити житлову субсидію. Пояснюємо, що потрібно зробити, щоб цього не сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Головне:

  • Повідомляйте про всі важливі зміни. Якщо змінився склад сім'ї, соціальний статус, перелік комунальних послуг або їхній постачальник. Про це потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 діб.
  • Не приховуйте великі покупки. Якщо ви купили майно або здійснили фінансову операцію на суму понад 100 тисяч гривень, про це також потрібно повідомити ПФУ. Це стосується, зокрема, нерухомості, автомобілів, позик і великих благодійних внесків.
  • Повідомляйте про великі валютні операції. Якщо ви придбали іноземну валюту або банківські метали на суму понад 50 тисяч гривень, цю інформацію також потрібно подати до Пенсійного фонду.

Отримувачі субсидії повинні протягом місяця повідомити Пенсійний фонд, якщо:

  • змінився склад сім'ї або кількість людей, зареєстрованих у помешканні;
  • змінився соціальний статус когось із членів домогосподарства (наприклад, людина влаштувалася на роботу, звільнилася, вийшла на пенсію чи отримала статус безробітного);
  • змінився перелік комунальних послуг або компанія, яка їх надає;
  • була здійснена покупка чи інша фінансова операція на суму понад 100 тисяч гривень. Це стосується купівлі нерухомості, автомобіля, майнових прав, внесків до статутного капіталу компаній, надання позики чи фінансової допомоги, а також великих благодійних внесків;
  • був куплений автомобіль (крім мопеда та причепа) або житло в місті чи селищі міського типу;
  • було куплено іноземну валюту або банківські метали на загальну суму понад 50 тисяч гривень.

Нагадуємо, також ви можете за лічені секунди перевірити статус та розмір субсидії.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як отримати субсидію в 2026 році та які документи треба зібрати.

Окрім того, ми писали, чому та кому можуть не дати субсидію.

Також дізнайтеся, як онлайн оформити субсидію за 30 хвилин. Вам знадобиться лише смартфон.

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