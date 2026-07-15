Как доходы семьи влияют на размер субсидии: ответ ПФУ

Субсидия помогает платить за коммунальные услуги. Ее размер определяют в зависимости от доходов семьи и стоимости коммуналки: чем меньше доходы, тем больше может быть помощь от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
При расчете субсидии Пенсионный фонд принимает во внимание доходы семьи за разные периоды. Это зависит от того, когда именно оформляется помощь.
Для пенсионеров действуют отдельные правила.
При назначении субсидии Пенсионный фонд учитывает почти все официальные доходы семьи, в частности:
Для субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива учитываются доходы за предыдущий календарный год.
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