Как смотреть ТВ в "Дія": пошаговая инструкция
В приложении "Дія" существует возможность бесплатного просмотра телевидения, что позволяет постоянно иметь доступ к последним новостям в любом месте и в любое время.
О том, как смотреть телевидение в "Дія" - в материале РБК-Украина.
Функция просмотра телевидения была разработана еще несколько лет назад, впрочем, в первую очередь, никогда не помешает обновить ваше приложение до последней версии.
После этого необходимо:
- перейти к вкладке "Сервисы";
- выбрать "Развлечения";
- нажать на "Дія.TV";
- выбрать телеканал и наслаждаться просмотром.
Фото: как смотреть ТВ в "Дія" (скриншот)
Стоит отметить, что иногда список каналов обновляется. В качестве примера при запуске функции был доступен только телемарафон. Сегодня же у вас есть выбор между:
- телемарафоном;
- CNN;
- "Армія ТБ";
- MEGOGO LIVE;
- "Суспільне Київ";
- "Суспільне Культура";
- XSPORT+;
- "ПЛЮСПЛЮС";
- "Піксель".
Более того, также в приложении можно слушать радио. Для этого достаточно в "Развлечениях" выбрать "Дія.Радіо".
Услуги в "Дія"
В целом "Дія" постоянно обновляется и добавляет новый функционал, чтобы избавить украинцев скучной работы с бумагами. Приложение подтягивает из реестров все ваши документы в электронном варианте. В том же числе "Дія" имеет ряд полезных функций как пример:
- в приложении можно приобрести облигации, чтобы поддержать экономику страны;
- заказать доставку водительского удостоверения;
- уплатить штраф.
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