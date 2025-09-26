UA

Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Як Дембеле обійшов Ямаля: розкрили деталі голосування за "Золотий м'яч-2025"

Фото: Усман Дембеле з найбажанішим призом (x.com/ballondor)
Автор: Андрій Костенко

Профільне видання France Footbal вперше опублікувало результати голосування за "Золотий м'яч" 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х премії.

Перевага Дембеле

Вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле, якого визнали найкращим футболістом світу, набрав 1380 балів.

Його найближчий переслідувач, іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, отримав 1059 балів. Топ-3 замкнув португальський півзахисник ПСЖ Вітінья, якому дісталося 703 бали.

У голосуванні взяли участь спортивні журналісти з країн актуального топ-100 рейтингу ФІФА.

Розподіл балів серед топ-10 номінантів:

  1. Усман Дембеле (Франція, ПСЖ) – 1380
  2. Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона") – 1059
  3. Вітінья (Португалія, ПСЖ) – 703
  4. Мохамсед Салах (Єгипет, "Ліверпуль") – 657
  5. Рафінья (Бразилія, "Барселона") – 620
  6. Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ) – 484
  7. Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал") – 378
  8. Коул Палмер (Англія, "Челсі") – 211
  9. Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ / "Манчестер Сіті") – 172
  10. Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ) – 171

Дембеле у сезоні-2024/25

За підсумками минулого сезону Дембеле виграв із ПСЖ усі трофеї у Франції. А також переміг у Лізі чемпіонів, де був визнаний найкращим гравцем. В усіх турнірах він провів за клуб 49 матчів, в яких забив 33 голи і віддав 13 передач.

Крім того, зі збірною Франції вінгер став бронзовим призером Ліги націй.

Вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ямаль посів друге місце в голосуванні, але отримав Kopa Trophy як найкращий молодий гравець світу.

Раніше повідомили, що Забарний став безальтернативним у ПСЖ перед матчем з "Барселоною".

Також розповіли про офіційних талісманів чемпіонату світу-2026, яких представила ФІФА.

