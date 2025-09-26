Як Дембеле обійшов Ямаля: розкрили деталі голосування за "Золотий м'яч-2025"

Профільне видання France Footbal вперше опублікувало результати голосування за "Золотий м'яч" 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х премії.
Вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле, якого визнали найкращим футболістом світу, набрав 1380 балів.
Його найближчий переслідувач, іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, отримав 1059 балів. Топ-3 замкнув португальський півзахисник ПСЖ Вітінья, якому дісталося 703 бали.
У голосуванні взяли участь спортивні журналісти з країн актуального топ-100 рейтингу ФІФА.
Розподіл балів серед топ-10 номінантів:
За підсумками минулого сезону Дембеле виграв із ПСЖ усі трофеї у Франції. А також переміг у Лізі чемпіонів, де був визнаний найкращим гравцем. В усіх турнірах він провів за клуб 49 матчів, в яких забив 33 голи і віддав 13 передач.
Крім того, зі збірною Франції вінгер став бронзовим призером Ліги націй.
Вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ямаль посів друге місце в голосуванні, але отримав Kopa Trophy як найкращий молодий гравець світу.
Раніше повідомили, що Забарний став безальтернативним у ПСЖ перед матчем з "Барселоною".
Також розповіли про офіційних талісманів чемпіонату світу-2026, яких представила ФІФА.