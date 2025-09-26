Як Дембеле обійшов Ямаля: розкрили деталі голосування за "Золотий м'яч-2025"

Перевага Дембеле

Вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле, якого визнали найкращим футболістом світу, набрав 1380 балів.

Його найближчий переслідувач, іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, отримав 1059 балів. Топ-3 замкнув португальський півзахисник ПСЖ Вітінья, якому дісталося 703 бали.

У голосуванні взяли участь спортивні журналісти з країн актуального топ-100 рейтингу ФІФА.

Розподіл балів серед топ-10 номінантів:

Усман Дембеле (Франція, ПСЖ) – 1380 Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона") – 1059 Вітінья (Португалія, ПСЖ) – 703 Мохамсед Салах (Єгипет, "Ліверпуль") – 657 Рафінья (Бразилія, "Барселона") – 620 Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ) – 484 Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал") – 378 Коул Палмер (Англія, "Челсі") – 211 Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ / "Манчестер Сіті") – 172 Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ) – 171

Дембеле у сезоні-2024/25

За підсумками минулого сезону Дембеле виграв із ПСЖ усі трофеї у Франції. А також переміг у Лізі чемпіонів, де був визнаний найкращим гравцем. В усіх турнірах він провів за клуб 49 матчів, в яких забив 33 голи і віддав 13 передач.

Крім того, зі збірною Франції вінгер став бронзовим призером Ліги націй.

Вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ямаль посів друге місце в голосуванні, але отримав Kopa Trophy як найкращий молодий гравець світу.