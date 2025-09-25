Мейпл, Зайю та Клатч: ФІФА представила офіційних талісманів чемпіонату світу-2026
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) презентувала офіційних талісманів чемпіонату світу-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Талісмани - символи країн
Маскотами прийдешнього мундіалю стали:
- лось Мейпл – символізує Канаду,
- ягуар Зайю – символ Мексики,
- білоголовий орлан Клатч – символ США.
У ФІФА зазначили, що талісмани уособлюють культуру, спадщину та дух країн-господарів турніру. Водночас вони мають передати ідеї єдності, різноманіття та спільної пристрасті до футболу.
Сподівання Інфантіно
Президент ФІФА Джанні Інфантіно наголосив, що ці образи допоможуть створити атмосферу футбольного свята у Північній Америці.
"Вони покорять серця, запалять вогонь свята по всьому світу. Я вже бачу їх на дитячих футболках і навіть у відеоіграх, у які грають мільйони людей", - заявив він.
Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025
Талісмани у відеоіграх
Уперше в історії ФІФА талісмани з'являться у новій ліцензованій грі FIFA Heroes, реліз якої запланований на 2026 рік.
Проєкт стане частиною розширеної лінійки FIFA, що покликана зробити цифровий футбол доступним ширшій аудиторії.
ЧС-2026: що відомо
Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці. У ньому вперше візьме участь рекордна кількість команд – 48. Загалом буде зіграно 104 матчі.
Перший поєдинок відбудеться 11 червня на легендарному стадіоні "Ацтека" у Мехіко, а фінал – 19 липня на арені "Мет-Лайф Стедіум" у штаті Нью-Джерсі (США).
Раніше повідомили, що збірна України скотилася в оновленому рейтингу ФІФА.
Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.