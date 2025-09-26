Как Дембеле обошел Ямаля: раскрыли детали голосования за "Золотой мяч-2025"

Преимущество Дембеле

Вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле, которого признали лучшим футболистом мира, набрал 1380 баллов.

Его ближайший преследователь, испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, получил 1059 баллов. Топ-3 замкнул португальский полузащитник ПСЖ Витинья, которому досталось 703 балла.

В голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА.

Распределение баллов среди топ-10 номинантов:

Усман Дембеле (Франция, ПСЖ) - 1380 Ламин Ямаль (Испания, "Барселона") - 1059 Витинья (Португалия, ПСЖ) - 703 Мохамсед Салах (Египет, "Ливерпуль") - 657 Рафинья (Бразилия, "Барселона") - 620 Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) - 484 Килиан Мбаппе (Франция, "Реал") - 378 Коул Палмер (Англия, "Челси") - 211 Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / "Манчестер Сити") - 172 Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ) - 171

Дембеле в сезоне-2024/25

По итогам прошлого сезона Дембеле выиграл с ПСЖ все трофеи во Франции. А также победил в Лиге чемпионов, где был признан лучшим игроком. Во всех турнирах он провел за клуб 49 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 13 передач.

Кроме того, со сборной Франции вингер стал бронзовым призером Лиги наций.

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ямаль занял второе место в голосовании, но получил Kopa Trophy как лучший молодой игрок мира.