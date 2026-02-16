Як у часи Холодної війни: РФ нарощує ядерний потенціал біля кордонів Фінляндії

Стратегічний центр РФ - півострів Кола

Хяккянен зазначив, що ключовий стратегічний потенціал Росії в регіоні зосереджений на півострові Кола, де розміщені ядерна зброя, підводні човни та далекобійні бомбардувальники.

Саме тому Арктика залишається критично важливим напрямком для європейської оборони.

Фінляндія посилює власні оборонні можливості

Гяккянен зауважив, що необхідно посилити пильність сил НАТО на Крайній Півночі. За його словами, Фінляндія бере участь у програмі SAFE, яка передбачає фінансування спільних оборонних закупівель у ЄС.

Очікується, що країна може отримати близько 1 млрд доларів, значну частину яких планують спрямувати на бронетехніку та безпілотники для сухопутних військ.

Європі потрібна підтримка США

Фінський міністр також наголосив, що у коротко- та середньостроковій перспективі європейські держави все ще потребують військової присутності США для забезпечення безпеки, навіть попри наміри Європи посилювати власні оборонні спроможності.

"У довгостроковій перспективі було б краще, щоб європейці мали свої сильні можливості. Але в короткостроковій, і навіть середньостроковій перспективі, нам потрібні США. Це має вирішальне значення для європейської безпеки", - заявив Хяккянен.