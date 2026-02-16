RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Как во времена Холодной войны: РФ наращивает ядерный потенциал у границ Финляндии

Фото: Антти Хяккянен (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россия наращивает военные и ядерные силы в Арктике и строит новые военные объекты вдоль границы с Финляндией. Это напоминает период Холодной войны и требует повышенного внимания союзников по НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил в интервью Euronews.

Читайте также: Отпор агрессии РФ: Британия удвоит военный контингент в Арктике

Стратегический центр РФ - полуостров Кола

Хяккянен отметил, что ключевой стратегический потенциал России в регионе сосредоточен на полуострове Кола, где размещены ядерное оружие, подводные лодки и дальнобойные бомбардировщики.

Именно поэтому Арктика остается критически важным направлением для европейской обороны.

Он отметил, что свой самый большой стратегический потенциал Россия сосредоточила в районе полуострова Кола. Он имеет площадь 100 тысяч квадратных километров. В частности речь о ядерном оружии, подводных лодках и дальнобойных бомбардировщиках.

Финляндия усиливает собственные оборонительные возможности

Гяккянен отметил, что необходимо усилить бдительность сил НАТО на Крайнем Севере. По его словам, Финляндия участвует в программе SAFE, которая предусматривает финансирование совместных оборонных закупок в ЕС.

Ожидается, что страна может получить около 1 млрд долларов, значительную часть которых планируют направить на бронетехнику и беспилотники для сухопутных войск.

Европе нужна поддержка США

Финский министр также отметил, что в кратко- и среднесрочной перспективе европейские государства все еще нуждаются в военном присутствии США для обеспечения безопасности, даже несмотря на намерения Европы усиливать собственные оборонные возможности.

"В долгосрочной перспективе было бы лучше, чтобы европейцы имели свои сильные возможности. Но в краткосрочной, и даже среднесрочной перспективе, нам нужны США. Это имеет решающее значение для европейской безопасности", - заявил Хяккянен.

 

Что предшествовало

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Россия уже контролирует значительную часть Арктического региона - ей принадлежит около половины суши за Полярным кругом и почти две трети регионального ВВП.

На этом фоне в Белом доме заявили, что из-за роста военных рисков в регионе Вашингтон вынужден усиливать собственную роль в обеспечении безопасности Арктики.

Также сообщалось, что США стремятся ограничить возможности России и Китая по добыче полезных ископаемых в Гренландии.

ФинляндияАрктикаРоссийская Федерация