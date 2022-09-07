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James Webb сделал яркую фотографию туманности "Тарантул"

Фото: James Webb сделал яркую фотографию туманности "Тарантул" (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп James Webb сделал уникальную фотографию галактической туманности NGC 2070 "Тарантул", которая расположена на расстоянии 161 000 световых лет от Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства.

Туманность "Тарантул", является самой большой и яркой областью звездообразования в местной группе галактик, которые являются ближайшими к Млечному Пути.

Фото: туманность "Тарантул" (esawebb.org)

Также именно в этой туманности расположены самые горячие и самые массивные известные нашим ученым звезды.

Ученые заинтересованы "Тарантулом" из-за того, что он имеет тип химического состава подобный составу гигантских областей звездообразования, которые наблюдались во Вселенной когда космосу было всего несколько миллиардов лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно James Webb сделал яркие фотографии Юпитера.

Тем временем другой телескоп - Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрелец.

Также недавно Hubble сделал новую фотографию на которых продемонстрировал две спиральные галактики SDSS J115331 и LEDA 2073461.

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