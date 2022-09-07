James Webb зробив яскраву фотографію туманності "Тарантул"

Космічний телескоп James Webb зробив унікальну фотографію галактичної туманності NGC 2070 "Тарантул", яка розташована на відстані 161 000 світлових років від Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської космічної агенції.

Вчені зацікавленні "Тарантулом" через те, що він має тип хімічного складу подібний до складу у гігантських областей зореутворення, які спостерігалися у Всесвіті коли космосу було лише кілька мільярдів років.

Також саме в цій туманності розташовані найгарячіші та наймасивніші відомі нашим вченим зірки.

Туманність "Тарантул", є найбільшою та найяскравішою областю зореутворення в місцевій групі галактик, які є найближчими до Чумацького шляху.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно James Webb зробив яскраві фотографії Юпітера.

Тим часом інший телескоп - Hubble показав зоряне скупчення у сузір'ї Стрілець.

Також нещодавно Hubble зробив нову фотографію на яких продемонстрував дві спіральні галактики SDSS J115331 та LEDA 2073461.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.