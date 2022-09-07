James Webb сделал яркую фотографию туманности "Тарантул"
Космический телескоп James Webb сделал уникальную фотографию галактической туманности NGC 2070 "Тарантул", которая расположена на расстоянии 161 000 световых лет от Земли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства.
Туманность "Тарантул", является самой большой и яркой областью звездообразования в местной группе галактик, которые являются ближайшими к Млечному Пути.
Фото: туманность "Тарантул" (esawebb.org)
Также именно в этой туманности расположены самые горячие и самые массивные известные нашим ученым звезды.
Ученые заинтересованы "Тарантулом" из-за того, что он имеет тип химического состава подобный составу гигантских областей звездообразования, которые наблюдались во Вселенной когда космосу было всего несколько миллиардов лет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно James Webb сделал яркие фотографии Юпитера.
Тем временем другой телескоп - Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрелец.
Также недавно Hubble сделал новую фотографию на которых продемонстрировал две спиральные галактики SDSS J115331 и LEDA 2073461.
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