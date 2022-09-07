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James Webb зробив яскраву фотографію туманності "Тарантул"

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Середа 07 вересня 2022 16:13
James Webb зробив яскраву фотографію туманності "Тарантул" Фото: James Webb зробив яскраву фотографію туманності "Тарантул" (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп James Webb зробив унікальну фотографію галактичної туманності NGC 2070 "Тарантул", яка розташована на відстані 161 000 світлових років від Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської космічної агенції.

Туманність "Тарантул", є найбільшою та найяскравішою областю зореутворення в місцевій групі галактик, які є найближчими до Чумацького шляху.

James Webb зробив яскраву фотографію туманності &quot;Тарантул&quot;

Фото: туманність "Тарантул" (esawebb.org)

Також саме в цій туманності розташовані найгарячіші та наймасивніші відомі нашим вченим зірки.

Вчені зацікавленні "Тарантулом" через те, що він має тип хімічного складу подібний до складу у гігантських областей зореутворення, які спостерігалися у Всесвіті коли космосу було лише кілька мільярдів років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно James Webb зробив яскраві фотографії Юпітера.

Тим часом інший телескоп - Hubble показав зоряне скупчення у сузір'ї Стрілець.

Також нещодавно Hubble зробив нову фотографію на яких продемонстрував дві спіральні галактики SDSS J115331 та LEDA 2073461.

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