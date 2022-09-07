James Webb зробив яскраву фотографію туманності "Тарантул"

Космічний телескоп James Webb зробив унікальну фотографію галактичної туманності NGC 2070 "Тарантул", яка розташована на відстані 161 000 світлових років від Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської космічної агенції.

Туманність "Тарантул", є найбільшою та найяскравішою областю зореутворення в місцевій групі галактик, які є найближчими до Чумацького шляху.

Фото: туманність "Тарантул" (esawebb.org)

Також саме в цій туманності розташовані найгарячіші та наймасивніші відомі нашим вченим зірки.

Вчені зацікавленні "Тарантулом" через те, що він має тип хімічного складу подібний до складу у гігантських областей зореутворення, які спостерігалися у Всесвіті коли космосу було лише кілька мільярдів років.