Ізюму передали важливу гуманітарну техніку з Фінляндії: що отримала громада (фото)

Головне: Підтримка з-за кордону : місту Ізюм та Ізюмській міській військовій адміністрації передали гуманітарну техніку з Фінляндії - три трактори, тягач TIR та десять генераторів.

: місту Ізюм та Ізюмській міській військовій адміністрації передали гуманітарну техніку з Фінляндії - три трактори, тягач TIR та десять генераторів. Важливість допомоги : генератори дозволять забезпечити безперебійну роботу об'єктів життєзабезпечення Ізюмської громади, а важка техніка - прискорити відновлення інфраструктури міста.

: генератори дозволять забезпечити безперебійну роботу об'єктів життєзабезпечення Ізюмської громади, а важка техніка - прискорити відновлення інфраструктури міста. Реалізація ідеї : ініціаторами та організаторами проєкту виступили українські благодійні фонди "Координаційний штаб волонтерів" і "Загальна сила України".

: ініціаторами та організаторами проєкту виступили українські благодійні фонди "Координаційний штаб волонтерів" і "Загальна сила України". Міжнародна підтримка : до заходу долучились представники дипломатичної місії Фінляндії в Україні, зокрема Надзвичайний і Повноважний посол Тар'я Орвокі Фернандес.

: до заходу долучились представники дипломатичної місії Фінляндії в Україні, зокрема Надзвичайний і Повноважний посол Тар'я Орвокі Фернандес. Новітній інструмент: "Загальна сила України" працює над створенням AI-агента, який акумулює практичні рішення волонтерів і фондів - зможе надавати миттєві відповіді на актуальні питання, пов'язані з міжнародною гуманітарною діяльністю.

Яку техніку передали Ізюмській громаді

О 9 годині ранку четверга, 23 липня, на площі перед монументом "Батьківщина-мати" в Києві відбулась офіційна церемонія, яка стала фіналом багатомісячної роботи двох українських благодійних фондів:

БО БФ "Координаційний штаб волонтерів" (керівник Олександр Кузняк);

БО БФ "Загальна сила України" (засновник Артем Олійник).

У межах заходу місту Ізюм та Ізюмській міській військовій адміністрації (МВА) передали гуманітарну техніку з Фінляндії:

три трактори;

тягач TIR;

десять генераторів, зібраних завдяки сприянню міста Вантаа.

Гуманітарна техніка, яку передали з Фінляндії (фото: надане РБК-Україна)

Чим важливий цей проєкт

Три трактори, тягач TIR і десять генераторів стануть відчутною підтримкою для відновлювальних робіт та енергетичної стійкості Ізюмської громади, яка постраждала внаслідок бойових дій:

генератори дозволять забезпечити безперебійну роботу об'єктів життєзабезпечення;

важка техніка - прискорити відновлення інфраструктури міста.

Важливо, що це - не просто "акт передачі техніки", а результат проєкту:

ініційованого самостійного;

повністю доведеного до кінця.

Саме "Координаційний штаб волонтерів" і "Загальна сила України" від самого початку виступили ініціаторами та безпосередніми творцями цієї програми:

налагодили прямий контакт із Міністерством закордонних справ Фінляндії та Посольством Фінляндії в Україні;

провели тривалі переговори щодо формату та обсягів допомоги;

самостійно опрацювали механізми її реалізації;

взяли на себе повний цикл логістики - від пошуку та узгодження техніки в Фінляндії до розмитнення, транспортування та доставки в Ізюм.

Отже, без цієї організаційної роботи фондів (від першого контакту до фінальної передачі техніки) така подія була б неможливою.

Тим часом участь дипломатичної місії Фінляндії - стала можливою завдяки довірі, вибудованій фондами впродовж усього процесу.

Дехто з учасників заходу (фото: надане РБК-Україна)

Учасники і партнери заходу

Довіру до проєкту та готовність фінської сторони долучитися на найвищому рівні засвідчила присутність провідних представників дипломатичної місії Фінляндії в Україні:

пані Тар'я Орвокі Фернандес (Tarja Orvokki Fernandes) - Надзвичайний і Повноважний посол Фінляндської Республіки в Україні;

пан Юссі Каракоскі (Jussi Karakoski) - тимчасовий Повірений у справах;

пані Терхі Хакала (Terhi Hakala) - консул;

пан Олег Устименко - фахівець із питань співробітництва у сфері розвитку з фінської сторони.

Тим часом координацію на завершальному етапі забезпечили представники Ізюмської МВА та Міністерства закордонних справ України.

Україна отримала допомогу від Фінляндії (фото: надане РБК-Україна)

Важлива перспектива для фондів і волонтерів

Паралельно з реалізацією гуманітарних проєктів, "Загальна сила України" впроваджує програму, яка дозволить іншим благодійним фондам перейняти напрацьований досвід подолання бюрократичних і документальних процедур (пов'язаних із міжнародною гуманітарною діяльністю).

У межах програми створюється спеціальний AI-агент - інструмент, який:

акумулює практичні рішення волонтерів і фондів;

надає їм миттєві відповіді на актуальні питання поточної діяльності.

"Кожен фонд, який організовував гуманітарну доставку з-за кордону, знає: справа не в самому вантажі, а у паперах, дозволах і процедурах, які треба пройти правильно з першого разу", - пояснив ідею проєкту засновник БФ Артем Олійник.

Він пояснив, що проходячи цей шлях, доцільно створити "простір, де цей досвід не зникає, а працює на всіх".

"Це - колективний мозок волонтерського руху України. Ми автоматизовуємо рішення відповідей на складні питання", - констатував Олійник.

Чому ця подія - прецедент для майбутнього

Вищезазначена подія - приклад того, як українські громадські організації можуть самостійно виступати повноцінними суб'єктами міжнародної гуманітарної дипломатії.

Не просто "отримувачами допомоги", а її "архітекторами", здатними:

вести переговори з іноземними міністерствами закордонних справ;

проходити митні й логістичні процедури;

доводити масштабні міжнародні проєкти до результату.

Отже, реалізований кейс не лише формує основу для подальшої співпраці "Координаційного штабу волонтерів" і "Загальної сили України" з фінськими партнерами, але й слугує підтвердженою референс-моделлю для звернення до інших: