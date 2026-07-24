Ізюму передали важливу гуманітарну техніку з Фінляндії: що отримала громада (фото)

У Києві відбулась важлива подія - Ізюмській громаді передали гуманітарну техніку з Фінляндії. Проєкт організували українські благодійні фонди, ставши повноцінними учасниками міжнародної дипломатії.
Про це повідомляє РБК-Україна.
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О 9 годині ранку четверга, 23 липня, на площі перед монументом "Батьківщина-мати" в Києві відбулась офіційна церемонія, яка стала фіналом багатомісячної роботи двох українських благодійних фондів:
У межах заходу місту Ізюм та Ізюмській міській військовій адміністрації (МВА) передали гуманітарну техніку з Фінляндії:
Три трактори, тягач TIR і десять генераторів стануть відчутною підтримкою для відновлювальних робіт та енергетичної стійкості Ізюмської громади, яка постраждала внаслідок бойових дій:
Важливо, що це - не просто "акт передачі техніки", а результат проєкту:
Саме "Координаційний штаб волонтерів" і "Загальна сила України" від самого початку виступили ініціаторами та безпосередніми творцями цієї програми:
Отже, без цієї організаційної роботи фондів (від першого контакту до фінальної передачі техніки) така подія була б неможливою.
Тим часом участь дипломатичної місії Фінляндії - стала можливою завдяки довірі, вибудованій фондами впродовж усього процесу.
Довіру до проєкту та готовність фінської сторони долучитися на найвищому рівні засвідчила присутність провідних представників дипломатичної місії Фінляндії в Україні:
Тим часом координацію на завершальному етапі забезпечили представники Ізюмської МВА та Міністерства закордонних справ України.
Паралельно з реалізацією гуманітарних проєктів, "Загальна сила України" впроваджує програму, яка дозволить іншим благодійним фондам перейняти напрацьований досвід подолання бюрократичних і документальних процедур (пов'язаних із міжнародною гуманітарною діяльністю).
У межах програми створюється спеціальний AI-агент - інструмент, який:
"Кожен фонд, який організовував гуманітарну доставку з-за кордону, знає: справа не в самому вантажі, а у паперах, дозволах і процедурах, які треба пройти правильно з першого разу", - пояснив ідею проєкту засновник БФ Артем Олійник.
Він пояснив, що проходячи цей шлях, доцільно створити "простір, де цей досвід не зникає, а працює на всіх".
"Це - колективний мозок волонтерського руху України. Ми автоматизовуємо рішення відповідей на складні питання", - констатував Олійник.
Вищезазначена подія - приклад того, як українські громадські організації можуть самостійно виступати повноцінними суб'єктами міжнародної гуманітарної дипломатії.
Не просто "отримувачами допомоги", а її "архітекторами", здатними:
Отже, реалізований кейс не лише формує основу для подальшої співпраці "Координаційного штабу волонтерів" і "Загальної сили України" з фінськими партнерами, але й слугує підтвердженою референс-моделлю для звернення до інших:
Нагадаємо, раніше в ЄС оцінили досвід України в реагуванні на гуманітарні кризи.
Крім того, ми пояснювали, кому з українців гарантована допомога від ООН.
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