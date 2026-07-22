Авто й мотоцикл від волонтерів: чи можна військовому поставити на облік обидва

З початком повномасштабної війни в Україні волонтери передають на фронт чимало транспорту. Проте військовослужбовці можуть стикатись із важливим питанням - щодо правильного оформлення кількох транспортних засобів одразу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного сервісного центру (ГСЦ) Міністерства внутрішніх справ України.

Головне: Правила обліку : порядок тимчасового державного обліку транспортних засобів (ТЗ), ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовців, регулюється постановою Кабінету міністрів №1235.

: порядок тимчасового державного обліку транспортних засобів (ТЗ), ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовців, регулюється постановою Кабінету міністрів №1235. Обмеження : поставити на тимчасовий державний облік можна лише один транспортний засіб на одного військовослужбовця.

: поставити на тимчасовий державний облік можна лише один транспортний засіб на одного військовослужбовця. Кілька різних ТЗ : якщо військовий отримав і автомобіль, і мотоцикл (або інші види транспорту), оформити обидва на себе (на одну особу) законодавство забороняє.

: якщо військовий отримав і автомобіль, і мотоцикл (або інші види транспорту), оформити обидва на себе (на одну особу) законодавство забороняє. Процедура: для реєстрації обраного ТЗ необхідно подати до сервісного центру МВС відповідну заяву, паспорт, військовий квиток, довідку з частини, акт приймання-передачі "гуманітарного" транспорту та е-декларацію про перелік товарів, що визнаються гумдопомогою.

Що регулює порядок обліку "гуманітарних" ТЗ

Українцям нагадали, що сьогодні військовослужбовці можуть отримувати різні транспортні засоби (ТЗ) як гуманітарну допомогу.

При цьому в декого може виникати питання: якщо людина отримала як гуманітарну допомогу кілька ТЗ (наприклад автомобіль і мотоцикл), чи можна поставити на тимчасовий державний облік їх обидва.

З огляду на таку ситуацію, у ГСЦ МВС вирішили роз'яснити, що в такому випадку передбачає чинне законодавство.

Повідомляється, що порядок тимчасового державного обліку ТЗ, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовців, регулюється постановою Кабінету міністрів №1235 (яка внесла зміни до постанови КМУ №584 від 10 травня 2022 року).

Йдеться про "деякі питання отримання ТЗ, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, для використання під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ".

Чи дозволено ставити на облік одразу кілька ТЗ

Відповідь на питання, чи можна зареєструвати одразу два транспортні засоби (отримані військовими як гуманітарну допомогу), негативна.

"Чинне законодавство передбачає тимчасовий державний облік лише одного транспортного засобу на одного військовослужбовця, незалежно від його виду", - повідомили у ГСЦ МВС.

Отже, якщо військовослужбовець отримав як гуманітарну допомогу і автомобіль, і мотоцикл, поставити на тимчасовий державний облік обидва транспортні засоби (на одну особу) - неможливо.

Чи можна зареєструвати одразу два "гуманітарних" ТЗ на одного військового (інфографіка: hsc.gov.ua)

Як поставити ТЗ на тимчасовий державний облік

Щоб поставити транспортний засіб на тимчасовий державний облік, необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Для отримання послуги потрібно також подати відповідний пакет документів:

заяву військовослужбовця - набувача транспортного засобу (друкується в сервісному центрі МВС за встановленим зразком);

паспорт із відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера);

документ, що підтверджує проходження військової служби набувачем (довідку з військової частини);

акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою (згідно з додатком до постанови КМУ №584 від 10.05.2022);

електронну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (затверджену постановою КМУ №953 від 05.09.2023 або постановою КМУ №174 від 01.03.2022).

Після завершення процедури транспортний засіб отримує:

номерні знаки;

тимчасовий реєстраційний талон.

Тимчасовий облік для гуманітарного транспорту необхідний (інфографіка: facebook.com/hsc.gov.ua)

Отже, якщо військовослужбовець отримав як гуманітарну допомогу автомобіль і мотоцикл (або кілька транспортних засобів інших категорій), тимчасовий державний облік може бути здійснений лише щодо одного з них.

"Це - вимога чинного законодавства", - підсумували у ГСЦ МВС.