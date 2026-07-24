Изюму передали важкую гуманитарную технику из Финляндии: что получила громада (фото)

В Киеве состоялось важное событие - Изюмской громаде передали гуманитарную технику из Финляндии. Проект организовали украинские благотворительные фонды, став полноценными участниками международной дипломатии.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Главное:
В 9 часов утра четверга, 23 июля, на площади перед монументом "Батькивщина-мать" в Киеве состоялась официальная церемония, которая стала финалом многомесячной работы двух украинских благотворительных фондов:
В рамках мероприятия городу Изюм и Изюмской городской военной администрации (ГВА) передали гуманитарную технику из Финляндии:
Три трактора, тягач TIR и десять генераторов станут ощутимой поддержкой для восстановительных работ и энергетической устойчивости Изюмской громады, пострадавшей в результате боевых действий:
Важно, что это - не просто "акт передачи техники", а результат проекта:
Именно "Координаційний штаб волонтерів" и "Загальна сила України" с самого начала выступили инициаторами и непосредственными создателями этой программы:
Следовательно, без этой организационной работы фондов (от первого контакта до финальной передачи техники) такое событие было бы невозможным.
Тем временем участие дипломатической миссии Финляндии стало возможным благодаря доверию, выстроенному фондами на протяжении всего процесса.
Доверие к проекту и готовность финской стороны присоединиться на самом высоком уровне показало присутствие ведущих представителей дипломатической миссии Финляндии в Украине:
Тем временем координацию на завершающем этапе обеспечили представители Изюмской ГВА и Министерства иностранных дел Украины.
Параллельно с реализацией гуманитарных проектов "Загальна сила України" внедряет программу, которая позволит другим благотворительным фондам перенять наработанный опыт преодоления бюрократических и документальных процедур (связанных с международной гуманитарной деятельностью).
В рамках программы создается специальный AI-агент - инструмент, который:
"Каждый фонд, который организовывал гуманитарную доставку из-за границы, знает: дело не в самом грузе, а в бумагах, разрешениях и процедурах, которые нужно пройти правильно с первого раза", - объяснил идею проекта основатель БФ Артем Олейник.
Он объяснил, что, проходя этот путь, целесообразно создать "пространство, где этот опыт не исчезает, а работает на всех".
"Это - коллективный мозг волонтерского движения Украины. Мы автоматизируем решения ответов на сложные вопросы", - констатировал Олейник.
Вышеуказанное событие - пример того, как украинские общественные организации могут самостоятельно выступать полноценными субъектами международной гуманитарной дипломатии.
Не просто "получателями помощи", а ее "архитекторами", способными:
Следовательно, реализованный кейс не только формирует основу для дальнейшего сотрудничества БФ "Координаційний штаб волонтерів" и БФ "Загальна сила України" с финскими партнерами, но и служит подтвержденной референс-моделью для обращения к другим:
Напомним, ранее в ЕС оценили опыт Украины в реагировании на гуманитарные кризисы.
Кроме того, мы объясняли, кому из украинцев гарантирована помощь ООН.
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