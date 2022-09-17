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В Изюме эксгумировали почти 60 тел, у большинства есть следы насильственной смерти

Фото: в Изюме эксгумировали почти 60 тел, у большинства есть следы насильственной смерти
Автор: Елизавета Драбкина

Эксперты Национальной полиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел в Изюме. У большинства обнаружили следы насильственной смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 - военнослужащих. Как отмечают специалисты, у большинства - имеются следы насильственной смерти. Работы продолжаются", - написал он.

Синегубов отметил, что массовые захоронения в Изюме насчитывают более 450 могил.

Напомним, после деоккупации Изюма в лесу обнаружили более 400 могил. В городе также нашли пыточную захватчиков.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты в Изюме повторили преступления, которые ранее совершили в Буче Киевской области.

В ООН заявили, что направят на места массовых захоронений в Харьковской области специальную миссию.

Также появились спутниковые снимки, сделанные вблизи Изюма, на которых видны массовые захоронения людей.

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Харьков