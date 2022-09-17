Появились спутниковые снимки массового захоронения возле Изюма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

Для сравнения Maxar Technologies показала сразу два фото. Первый снимок был сделан в марте 2022 года, а второй - в августе.

Фото: снимок с марта 2022 года (twitter.com/Maxar)

На втором изображении видно, что в зеленой зоне появилось кладбище. Могилы расположены в глубине, подальше от дороги.

Фото: снимок с августа 2022 года (twitter.com/Maxar)