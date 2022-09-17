В Ізюмі ексгумували майже 60 тіл, у більшості є сліди насильницької смерті

Експерти Національної поліції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі. У більшості виявили сліди насильницької смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Синєгубов зазначив, що масові поховання в Ізюмі налічують більше 450 могил.

"Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають", - написав він.

Нагадаємо, після деокупації Ізюму у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню загарбників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти в Ізюмі повторили злочини, які раніше скоїли в Бучі Київської області.

В ООН заявили, що направлять на місця масових поховань у Харківській області спеціальну місію.

Також з'явилися супутникові знімки, що зроблені поблизу Ізюма, на яких видно масове поховання людей.

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