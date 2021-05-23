Извержение вулкана в ДР Конго: количество погибших возросло втрое

В Демократической республике Конго возросло количество погибших в результате извержения вулкана. На данный момент известно о 15 погибших.
Об этом сообщает местный портал Actualite.
Девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия во время эвакуации. Еще четверо умерли в тюрьме Мунзензе при попытке побега. О причинах гибели еще двух не сообщается.
"Есть несколько жертв, в том числе девять человек в результате перевернувшегося грузовика и четыре человека, пытавшихся сбежать из тюрьмы Мунзензе", - сообщил майор Гуллауме Джике Кайко.
Губернатор Северного Киву приказал Вооруженным силам ДР Конго и национальной полиции обеспечить безопасность города Гома и маршрутов эвакуации, чтобы избежать случаев воровства, варварства и проникновения во время эвакуации.
Напомним, 22 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго, который находится рядом с крупным городом Гома. Ранее сообщалось о пяти погибших.
Сегодня стало известно, что поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома.
Кроме того, в Конго из-за извержения вулкана эвакуировали украинских миротворцев. Сейчас они находятся на базе и ждут указаний на случай повторной эвакуации.