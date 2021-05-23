Извержение вулкана в ДР Конго: количество погибших возросло втрое

В Демократической республике Конго возросло количество погибших в результате извержения вулкана . На данный момент известно о 15 погибших.

Девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия во время эвакуации. Еще четверо умерли в тюрьме Мунзензе при попытке побега. О причинах гибели еще двух не сообщается.

"Есть несколько жертв, в том числе девять человек в результате перевернувшегося грузовика и четыре человека, пытавшихся сбежать из тюрьмы Мунзензе", - сообщил майор Гуллауме Джике Кайко.

Губернатор Северного Киву приказал Вооруженным силам ДР Конго и национальной полиции обеспечить безопасность города Гома и маршрутов эвакуации, чтобы избежать случаев воровства, варварства и проникновения во время эвакуации.