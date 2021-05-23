В ДР Конго из-за извержения вулкана погибли пять человек
В Демократической республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго начали эвакуировать жителей города Гома. При эвакуации погибли по меньшей мере пять человек.
Об этом заявил губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констан Ндима, передает местный портал Actualite.
По его словам, люди погибли в дорожно-транспортном происшествии во время эвакуации из города Гома, расположенного в 10 км от вулкана.
Губернатор также сообщил о нескольких случаях грабежа и мародерства и о попытке бегства заключенных из тюрьмы.
Напомним, 22 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго, который находится рядом с крупным городом Гома.
Сегодня стало известно, что поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома.
Кроме того, в Конго из-за извержения вулкана эвакуировали украинских миротворцев. Сейчас они находятся на базе и ждут указаний на случай повторной эвакуации.