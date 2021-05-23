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В ДР Конго из-за извержения вулкана эвакуировали украинских миротворцев

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ДР Конго, Воскресенье 23 мая 2021 16:21
В ДР Конго из-за извержения вулкана эвакуировали украинских миротворцев Фото: эвакуация из ДР Конго (facebook.com/yurakulpa)
Автор: РБК-Украина

В Демократической республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго эвакуировали украинских миротворцев. На данный момент они находятся в режиме дежурства на базе и ждут указаний на случай повторной эвакуации.

Об этом сообщает 18 отдельный вертолетный отряд в ДР Конго в Facebook.

"Командованием отряда было принято решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место. При перемещении личный состав действовал согласно плану эвакуации, утвержденному высшим руководством ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго, который находится рядом с крупным городом Гома.

Сегодня стало известно, что поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома.

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