В ДР Конго из-за извержения вулкана эвакуировали украинских миротворцев
В Демократической республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго эвакуировали украинских миротворцев. На данный момент они находятся в режиме дежурства на базе и ждут указаний на случай повторной эвакуации.
Об этом сообщает 18 отдельный вертолетный отряд в ДР Конго в Facebook.
"Командованием отряда было принято решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место. При перемещении личный состав действовал согласно плану эвакуации, утвержденному высшим руководством ВСУ", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго, который находится рядом с крупным городом Гома.
Сегодня стало известно, что поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома.