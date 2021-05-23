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Лава вулкана остановилась в сотнях метров от 2-миллионного города в Конго

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Воскресенье 23 мая 2021 13:39
Лава вулкана остановилась в сотнях метров от 2-миллионного города в Конго Фото: Лава вулкана Ньирагонго остановилась в сотнях метров от города (tv6.news)
Автор: Александр Белоус

Поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома в Демократической Республике Конго. Часть жителей двухмиллионного города ранее в панике покинули свои дома.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Местные власти, которые наблюдали за извержением в течение ночи, сообщают, что поток лавы утратил интенсивность", - сообщил официальный представитель правительства Патрик Муйя в Twitter.

Предыдущее извержение Ньирагонго в 2002 году унесло жизни 250 человек и оставило без крова 120 000 человек. Это один из самых активных вулканов в мире и считается одним из самых опасных. Субботнее извержение, по всей видимости, было вызвано открытием трещин и привело к извержению потоков лавы в различных направлениях.

Поток лавы остановился недалеко от аэропорта Гомы и городской черты, но пострадали окружающие деревни. Лава пересекла главную дорогу из Гомы, отрезав его от северных районов Конго.

Как сообщало РБК-Украина, 22 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго, который находится рядом с крупным городом Гома.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.

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