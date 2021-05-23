В ДР Конго произошло мощное извержение вулкана, эвакуируют население

В Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго. Он находится рядом с крупным городом Гома,

Об этом сообщает в своем Twitter официальный представитель городских властей Патрик Муяйя .

Население города составляет 1,5 млн человек. Одной из особенностей вулкана Ньирагонго является очень быстро распространяющаяся лава.

Причина сверхтекучести лавы состоит в особом химическом составе. Вулканические потоки могут распространяться со склонов вулкана со скоростью до 96 км/ч.

Ньирагонго, как действующий вулкан, является частью рифта Альбертин, его высота составляет 3 470 метров. Его извержения часто наносят ущерб местному населению и близлежащим городам. Самые большие потери за историю наблюдения составили 600 человек, это произошло в 1977 году.

Activité volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.



La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne — MONUSCO (@MONUSCO) May 22, 2021

В прошлый раз извержение Ньирагонго произошло в 2016 году.