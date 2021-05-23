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Виверження вулкана в ДР Конго: кількість загиблих зросла втричі

Автор: РБК-Україна

У Демократичній Республіці Конго зросла кількість загиблих в результаті виверження вулкана. На даний момент відомо про 15 загиблих.

Про це повідомляє місцевий портал Actualite.

Дев'ять людей загинули в результаті дорожньо - транспортної пригоди під час евакуації. Ще четверо померли у в'язниці мунзензе при спробі втечі. Про причини загибелі ще двох не повідомляється.

"Є кілька жертв, у тому числі дев'ять осіб в результаті вантажівки, що перекинулася, і чотири людини, які намагалися втекти з в'язниці Мунзензе", - повідомив майор Гуллауме Джике Кайко.

Губернатор Північного Ківу наказав Збройним силам ДР Конго і Національної поліції забезпечити безпеку міста Гома і маршрутів евакуації, щоб уникнути випадків крадіжки, варварства і проникнення під час евакуації.

Нагадаємо, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома. Раніше повідомлялося про п'яти загиблих.

Сьогодні стало відомо, що потік лави від виверження вулкана Ньірагонго зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста Гома.

Крім того, в Конго через виверження вулкана евакуювали українських миротворців. Зараз вони знаходяться на базі і чекають вказівок на випадок повторної евакуації.

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