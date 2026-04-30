Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ізраїльський імпортер відмовився від краденого зерна через загрозу санкцій, - ЗМІ

10:09 30.04.2026 Чт
2 хв
Що пропонують робити з викраденим зерном, який вже доставити в Ізраїль?
aimg Костянтин Широкун
Фото: ізраїльський імпортер відмовився від краденого зерна (Getty Images)

Ізраїльський імпортер відмовився розвантажувати викрадене в Україні зерно через ризик потрапити під міжнародні санкції.

Зазначається, що компанія "Ценципер", один із найбільших імпортерів зернових до Ізраїлю, відмовився від вантажу зерна, доставка якого до порту Хайфи викликала дипломатичний скандал з Україною.

За даними ЗМІ, у "Ценципері" повідомили постачальника, що йому доведеться шукати інший порт для розвантаження.

Згідно із повідомленням, ізраїльські імпортери побоюються потрапити під європейські санкції та звинувачують уряд у відсутності допомоги та інформаційного супроводу.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня в порт Хайфи прибуло судно із зерном, яке росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій України.

Попри заклики української влади до Ізраїлю не приймати вантаж, його все ж розвантажили. Уже цього тижня до Ізраїлю прибуло друге судно з краденим українським зерном.

Україна знову закликала ізраїльську владу не приймати вантаж. При цьому, як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського викликали в МЗС.

За словами президента України Володимира Зеленського, на тлі таких дій українська влада почала готувати новий пакет санкцій.

Більше деталей про зерновий скандал між Україною та Ізраїлем – читайте у матеріалі РБК-Україна.

