Ізраїльський імпортер відмовився від краденого зерна через загрозу санкцій, - ЗМІ

Зазначається, що компанія "Ценципер", один із найбільших імпортерів зернових до Ізраїлю, відмовився від вантажу зерна, доставка якого до порту Хайфи викликала дипломатичний скандал з Україною.

За даними ЗМІ, у "Ценципері" повідомили постачальника, що йому доведеться шукати інший порт для розвантаження.

Згідно із повідомленням, ізраїльські імпортери побоюються потрапити під європейські санкції та звинувачують уряд у відсутності допомоги та інформаційного супроводу.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня в порт Хайфи прибуло судно із зерном, яке росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій України.

Попри заклики української влади до Ізраїлю не приймати вантаж, його все ж розвантажили. Уже цього тижня до Ізраїлю прибуло друге судно з краденим українським зерном.

Україна знову закликала ізраїльську владу не приймати вантаж. При цьому, як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського викликали в МЗС.