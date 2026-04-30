Израильский импортер отказался от ворованного зерна из-за угрозы санкций, - СМИ

Израильский импортер отказался разгружать похищенное в Украине зерно из-за риска попасть под международные санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.
Отмечается, что компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в Израиль, отказался от груза зерна, доставка которого в порт Хайфы вызвала дипломатический скандал с Украиной.
По данным СМИ, в "Ценципере" сообщили поставщику, что ему придется искать другой порт для разгрузки.
Согласно сообщению, израильские импортеры опасаются попасть под европейские санкции и обвиняют правительство в отсутствии помощи и информационного сопровождения.
Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы прибыло судно с зерном, которое россияне украли с временно оккупированных территорий Украины.
Несмотря на призывы украинских властей к Израилю не принимать груз, его все же разгрузили. Уже на этой неделе в Израиль прибыло второе судно с ворованным украинским зерном.
Украина снова призвала израильские власти не принимать груз. При этом, как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в МИД.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, на фоне таких действий украинская власть начала готовить новый пакет санкций.
Больше деталей о зерновом скандале между Украиной и Израилем - читайте в материале РБК-Украина.