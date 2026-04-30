Израильский импортер отказался от ворованного зерна из-за угрозы санкций, - СМИ

10:09 30.04.2026 Чт
2 мин
Что предлагают делать с похищенным зерном, которое уже доставить в Израиль?
aimg Константин Широкун
Фото: израильский импортер отказался от ворованного зерна (Getty Images)

Израильский импортер отказался разгружать похищенное в Украине зерно из-за риска попасть под международные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

Отмечается, что компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в Израиль, отказался от груза зерна, доставка которого в порт Хайфы вызвала дипломатический скандал с Украиной.

По данным СМИ, в "Ценципере" сообщили поставщику, что ему придется искать другой порт для разгрузки.

Согласно сообщению, израильские импортеры опасаются попасть под европейские санкции и обвиняют правительство в отсутствии помощи и информационного сопровождения.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы прибыло судно с зерном, которое россияне украли с временно оккупированных территорий Украины.

Несмотря на призывы украинских властей к Израилю не принимать груз, его все же разгрузили. Уже на этой неделе в Израиль прибыло второе судно с ворованным украинским зерном.

Украина снова призвала израильские власти не принимать груз. При этом, как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в МИД.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на фоне таких действий украинская власть начала готовить новый пакет санкций.

Больше деталей о зерновом скандале между Украиной и Израилем - читайте в материале РБК-Украина.

Военные на передовой будут не более 2 месяцев: Сырский подписал приказ о ротации
