Ізраїльські військові розширили операцію на півдні Гази проти підземної інфраструктури ХАМАСу

Ізраїльські військові ще більше розширили операції на півдні Гази, особливо проти підземної інфраструктури ХАМАСу.

Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"При вході в нові опорні пункти ХАМАСу війська вступають у важкі бої", - заявив він.

За словами Хагарі, в районі Хан-Юніса ЦАХАЛ веде "дуже активну боротьбу" з тунелями палестинського терористичного угруповання.

"Ми розширили там інженерно-бойові сили... і найближчими днями ми ще більше розширимо можливості 99-ї дивізії", - додав він.

За його словами, наразі наземні сили знищили або захопили приблизно 30 тисяч одиниць вибухівки, включно з протитанковими ракетами і РПГ, по всьому Сектору Гази.

За словами Хагарі, в районі кварталів Дарадж і Туффа міста Газа війська виявили в школі схованку зі зброєю, зокрема безліч вибухових пристроїв, ракет і "стратегічних" засобів, що належать військово-морським силам ХАМАС, які, за його словами, могли бути використані проти кораблів ВМС Ізраїлю.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня бойовики палестинського руху ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали, викрадали і катували військових і мирних людей, а також ракетами обстрілювали міста країни. У відповідь Тель-Авів оголосив про початок у Секторі Газа наземної операції "Залізні мечі".

Наприкінці листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

Перемир'я тривало до 1 грудня і було зірвано через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям перемир'я терміном на тиждень. Тель-Авів запропонував звільнити 40 осіб, серед яких жінки та діти, а також літні чоловіки, які потребують термінової медичної допомоги. Проте ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на один тиждень для обміну.

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